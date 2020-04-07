شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو شغلك فيه كتابة كتير.. Live Transcribe تطبيق من جوجل لتحويل الكلام لنص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تتطلب بعض الأعمال أو المراحل الدراسية الكثير من الكتابة التي قد تستهلك الكثير من الوقت، إلا أن التكنولوجيا الحديثة ربما تكون قد ساعدت في التخلص من هذه المشكلة، حيث توفر جوجل تطبيق يعرف بـ Live Transcribe والذى يمكنه تحويل النص المنطوق إلى مكتوب، وهو ما يمكن استخدامه للتخلص من هذه المشكلة.

لكن ينبغي ملاحظة أن التطبيق في الأساس يستهدف مساعدة ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، إذ يوفر لهم طريقة للتواصل مع الآخرين، حيث يتيح هذا التطبيق في تحويل الأصوات المحيطة إلى نص على شاشة الهاتف، وهو الأمر الذى يمكن استخدامه بشكل أخر لكتابة النصوص المنطوقة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- يتيح هذا التطبيق الاعتماد على التعرف التلقائي على الكلام سحابيا وعرض الكلمات المنطوقة على الشاشة، حيث يحول التطبيق الكلام المنطوق إلى نص في الوقت المباشر اعتمادا على ميكروفون الهاتف.

-يتوفر تطبيق Live Transcribe لمستخدمي أندرويد 5.0 لولي بوب والإصدارات الأحدث.

- كما يتوفر رسميا لمستخدمي بكسل 3 وبكسل 3 اكس ال.

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- يدعم التطبيق أكثر من 70 لغة ضمنها اللغة العربية.

- يتيح إمكانية الرد على المحادثات نصيا وتحويلها إلى منطوقة، بالنسبة للأشخاص اللذين يعانون من صعوبة أو عدم إمكانية التحدث.

- لاستخدام الخدمة، يحتاج المستخدم لتمكين الميزة من إعدادات الإتاحة أو الـ Accessibility في الهاتف، وبعدها يمكن الوصول إلى الخدمة.