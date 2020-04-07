شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الوردى العملاق يظهر بالسماء اليوم.. اعرف حكايته وأصل تسميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى الفضاء والفلك ومشاهدة الظواهر الطبيعية المختلفة، إذن سيكون عليك متابعة القمر مساء اليوم، فمن المقرر أن يظهر القمر الوردى العملاق فى السماء، والذى يعنى أن قمرنا سيبدو أكبر وأكثر سطوعًا فى سماء الليل، إذ تحدث هذه الظاهرة عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، فى هذه الأثناء، سيكون هذا أيضًا بمثابة قمر عملاق عندما يصل القمر إلى حضيضه - وهو أقرب ما يصل القمر إلى كوكبنا فى مداره الناقص، وبينما يُعرف هذا القمر باسم القمر الوردى، فإنه لسوء الحظ لن يظهر أى لون وردى فى الواقع، إذ تم اختيار الاسم من قبل القبائل الأمريكية الأصلية المبكرة لأنه كان يمثل الزهور الوردية.

أوضحت ناسا: "هناك اسم قمرى خاص لكل قمر كامل فى السنة، إذ يُعرف قمر البدر فى 28 أبريل باسم "القمر الوردى الكامل" بسبب زهرة العشب الوردى - أو زهرة الفلوكس البرية - وهى واحدة من أقدم الزهور المنتشرة فى الربيع، وقد تسمع أيضًا هذا القمر المشار إليه باسم قمر النبتة أو قمر البيض أو قمر السمك".

وأضافت ناسا: "تعود أسماء اكتمال القمر إلى الأمريكيين الأصليين لما يعرف الآن بشمال وشرق الولايات المتحدة، هذه القبائل قبل بضع مئات من السنين تتبعت الفصول من خلال إعطاء أسماء مميزة لكل قمر متكرر، تم تطبيق أسمائهم على الشهر بأكمله الذى حدث فيه كل منهما. "

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فى حين أن القمر الوردى سيبلغ الذروة رسميًا فى الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش صباح الأربعاء، لكن سيكون المشهد المذهل مرئيًا ابتداء من ليل يوم الثلاثاء.