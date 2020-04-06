لمواجهة «كورونا».. «تسلا» تكشف عن إطلاق أجهزة تنفس من قطع السيارات

-شريف الجنيدي

نشرت شركة "تسلا"، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مقطع فيديو كشفت خلاله عن التقدم الذي تحرزه بشأن إنتاج أجهزة تنفس من قطع غيار السيارات لمساعدة العاملين في مجال الصحة لمواجهة تفشي فيروس كوونا المستجد.

وتأتي جهود الشركة في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات الصحية في عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، من نقص كبير في أجهزة التنفس.

وظهر في الفيديو القصير العديد من مهندسي الشركة، منهم جوزيف ماردال، والذي شرح كيف يقومون بتصنيع أول نموذج لجهاز التنفس الصناعي باستخدام أجزاء من قطع غيار سيارات "تسلا" الشهيرة.

وأوضح ماردال أن الفريق يستخدم مجموعة من قطع سيارات طراز "تسلا 3"، مثل نظام المعلومات والترفيه، بجانب وحدات التحكم في السيارة، وذلك بهدف تنظيم تدفق الهواء في جهاز التنفس.

كما أن جهاز التنفس مزود بشاشة تعمل باللمس للتحكم في النظام.

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والشهر الماضي، أعلن إيلون ماسك أن شركة "تسلا" تخطط لتوصيل أجهزة تنفس معتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى المستشفيات مجاناً في المناطق التي تسلم فيها تسلا سياراتها.

جدير بالذكر أن تسلا ليست شركة السيارات الوحيدة في العالم التي تعمل على انتاج أجهزة تنفس، حيث قامت شركات أخرى في الولايات المتحدة، مثل "جنرال موتورز" و"فورد"، في تصنيع هذه الأجهزة الطبية لمساعدة المستشفيات على تلبية الطلب على الإمدادات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية عن بدء استخدام أجهزة تنفس من إنتاج شركة "مرسيدس".

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من دول العالم أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة أكثر مليون و282 ألفاً حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 70 ألف شخص، وفقاً لبيانات نشرتها عدد من المواقع العالمية متخصصة برصد الإصابات والوفيات.