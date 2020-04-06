عائدات Google Play Store و Apple App Store تحقق نموًا جيدًا في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث تقرير صادر من مؤسسة App Annie المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن المستخدمين أنفقوا أموال كثيرة على التطبيقات خلال الربع الأول من هذا العام. يتزامن هذا بالطبع مع تفشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي والذي أدى إلى رفع معدلات إستخدام الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم.
نما متوسط الوقت الأسبوعي الذي يقضيه المستخدمين في التطبيقات والألعاب على منصة الأندرويد بنسبة 20 في المئة في جميع أنحاء العالم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أنفق المستخدمون الصينيون، على وجه الخصوص، ما يقدر بـ 5 ساعات يوميًا في المتوسط. كما شهد المستخدمون الأمريكيون والإيطاليون والفرنسيون زيادة كبيرة في الساعات الأسبوعية التي يقضونها في التطبيقات.
قام المستهلكون في المجمل بتحميل ما يقدر بنحو 31.5 مليار تطبيق خلال الفترة من يناير إلى مارس في كلا المتجرين بحيث بلغ عدد التحميلات 31.5 مليار في متجر Google Play Store و 9 مليار في متجر Apple App Store. بلغ إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على كلا المتجرين 23.4 مليار دولار بحيث تم إنفاق 15 مليار دولار على منصة iOS وحوالي 8.3 مليار دولار على منصة الأندرويد.
تمثل التطبيقات غير المخصصة للألعاب غالبية التحميلات ولكن لا يزال المستهكلون ينفقون أموالاً أكثر بكثير على المشتريات داخل الألعاب مقارنة مع أي فئة أخرى للتطبيقات.
المستخدمون الصينيون والأمريكيون كانوا الأكثر إنفاقًا على منصة iOS بينما كان متجر Google Play Store وراء معظم الإيرادات التي جاءت من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. كانت الهند والبرازيل هي البلدان الأكثر تسجيلاً للتحميلات على متجر Google Play Store، بينما كانت الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة على متجر Apple App Store.
أكثر التطبيقات التي تم تحميلها على كل من iOS و Android خلال الربع الأول من هذا العام كانت TikTok و WhatsApp و Facebook، تليها Instagram و Facebook Messenger. وقاد Facebook و WhatsApp و Facebook Messenger الطريق على مستوى عدد المستخدمين النشطين شهريًا.
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