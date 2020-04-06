تكنولوجيا: Oppo تعقد مؤتمرها القادم غداً 7 من أبريل للإعلان عن منتج صوتي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Opoo إعلان تشويقي جديد اليوم حددت من خلاله يوم 7 من أبريل للإعلان عن إصدار جديد من منتجات الشركة الصوتية.

كانت شركة Oppo قد أعلنت عن سماعة Enco Free اللاسلكية خلال شهر ديسمبر الماضي في السوق الصيني، واليوم أعلنت عن حدث جديد يعقد في الصين في 7 من أبريل للكشف عن منتج صوتي، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة إصدار جديد من السماعات اللاسلكية.

Advertisements

تشير التوقعات إلى أن Oppo تقدم خلال الحدث الذي يعقد غداً سماعة Enco W31 اللاسلكية التي كشف عنها في السوق الهندي خلال الشهرالماضي، على أن تأتي السماعة اللاسلكية بميزة التحكم باللمس، كما تتوفر بألوان الأبيض والأسود إلى جانب اللون الزهري.

من جانب أخر تكشف التسريبات المصورة عن تصميم مختلف لحافظة الشحن الخاصة بالإصدار القادم من السماعات اللاسلكية مقارنة بحافظة Enco W31، لذا من المرجح أيضاً أن يكون إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، أو مكبر صوتي بمساعد رقمي كما تشير بعض التسريبات.

المصدر

اعلان





