سوق الخدمات الموسيقية ينمو بنسبة 32% في العام الماضي، ولا تزال Spotify تقود الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - كان العام الماضي عامًا جيدًا لقطاع الموسيقى. نما السوق بأكمله بنحو 32 في المئة على أساس سنوي بينما لا تزال Spotify و Apple Music تقودان السباق. وفقا للبحث الذي أجرته مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد زاد عدد المشتركين في خدمة Apple Music بنسبة 36 في المئة مما خول لها الإستحواذ على 19 في المئة من السوق.

كما نمت أرقام Spotify بنسبة 23 في المئة، حيث حصلت على حصة سوقية مذهلة تبلغ 35 في المئة في العام الماضي مع العلم بأنها تقف أيضًا وراء 31 في المئة من إجمالي إيرادات السوق. وتأتي في المرتبة الثالثة خدمة Amazon Music التي حصلت على سوقية تبلغ 15 في المئة، في حين حلت خدمة Youtube Music في المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 6 في المئة.

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يعتقد محللو السوق أن نجاح آبل يرجع إلى التحسين المستمر للخدمة مما خول لها إنتزاع المشتركين من Spotify بينما أدى تركيز هذه الأخيرة على المحتوى الحصري والصفقات الترويجية إلى تحقيق نمو كبير.

تعتقد مؤسسة Counterpoint Research أن هذا الإتجاه سيستمر طوال العام 2020، وأن عدد المشتركين سينمو بأكثر من 25 في المئة بسبب إنتشار فيروس كورونا. إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن العدد الإجمالي للمشتركين في الخطط المدفوعة لهذه الخدمات الموسيقية في جميع أنحاء العالم سيتخطى حاجز 450 مليون شخص.