شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برسالة فيديو.. ماذا قال مدير ناسا لموظفيه عن أزمة كورونا والعمل من المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا الأمريكية، لموظفيه رسالة فيديو نشرت على الإنترنت، تحدث بها عن أزمة تفشي فيروس كورونا، وما يصاحب ذلك من إغلاق للمدارس والعمل من المنزل، مؤكدا أنه يشعر بألمهم، كما قدم لهم الشكر على عملهم الشاق خلال هذا الوقت العصيب وشدد على أن كل ذلك سيؤتي ثماره قريبًا جدًا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال رئيس وكالة ناسا من غرفة المعيشة في فيديو يوتيوب: "ابنتي البالغة من العمر 12 عامًا تصور هذا على جهاز أيفون خاص بي"، مضيفا: "لدي ابن يبلغ من العمر 14 عامًا في المنزل، وابن عمره ثماني سنوات أيضا، كما أن والدتي تعيش معنا، وزوجتي بالطبع في المنزل، ولدينا كلبين منهما كلب يبلغ من العمر 14 عامًا وكلب عمره 16 عامًا ".

وتعد Demo-2 رحلة تجريبية سترسل رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي من وإلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن كبسولة كرو دراجون.

وستكون المهمة، التي من المقرر أن تنطلق في منتصف إلى أواخر مايو، هي أول رحلة فضائية بشرية لـ SpaceX، وأول مهمة مدارية الطاقم تطلق من الأراضي الأمريكية منذ تقاعد أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا في عام 2011.

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وإذا نجح إطلاق مهمة Demo-2 ، فيمكن لـ SpaceX بدء مهام طاقم تشغيلية من وإلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد بقيمة 2.6 مليار دولار مع وكالة ناسا تم توقيعه في عام 2014.

كما أنه في نفس الوقت، سيتم العمل على مستكشف المريخ الذى يفترض انطلاقه خلال نافذة لمدة 2.5 أسبوعًا تفتح في 17 يوليو.

وستصل المركبة التي تعد بحجم السيارة، والتي تلقت مؤخرًا لقبها الرسمي عبر مسابقة تسمية الطلاب، داخل فوهة المريخ Jezero Crater في فبراير 2021 للبحث عن علامات الحياة وجمع عينات وذاكرة التخزين المؤقت للعودة المستقبلية إلى الأرض واختبار العديد من تقنيات الاستكشاف الجديدة، بما في ذلك طائرة هليكوبتر صغيرة.

وقال بريدنشتاين: "عندما نفعل عملنا سيكون هناك مستقبل مشرق للغاية، وهذا المستقبل المشرق ستقوده هذه الوكالة الصغيرة التي نسميها وكالة ناسا".

وأضاف: "أنا ممتن وأمتنا جميعا ستكون، عندما يرون هذه الإنجازات المذهلة هذا الصيف، لذلك، استمر في ذلك، حافظ على نفسك ودعونا نستمر في العمل بجد.. شكرًا للجميع."