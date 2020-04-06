شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قادمون لكوكب مختلف".. هكذا وصف رواد الفضاء شعور العودة للأرض بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش رائدا فضاء ناسا جيسيكا مائير ودرو مورجان، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشكا، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) منذ سبتمبر من العام الماضي، لذا لم يشهدوا تفشى فيروس كورونا الذي بدأ في الصين في ديسمبر سوى من بعيد فقط، لكن الثلاثي سيعود إلى الأرض في 17 أبريل الجارى، مؤكدين أنهم يشعرون أنهم قادمون إلى عالم مختلف.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قالت مائير، إنها وزملاؤها يعرفون أن الأشياء في الأرض ليست كما كانت، مضيفة: "إنه أمر غريب للغاية أن نرى كل شيء ينكشف أمامنا، بعدما كنا هنا طوال فترة ما يجري على الأرض".

وقالت مائير: "يبدو أننا سنعود بالكامل إلى كوكب آخر"، لكن مائير ومورجان وسكريبوشكا على استعداد تام للتعامل مع أوامر البقاء في المنزل التي تنتظرهم هنا على الأرض، فقد عانوا قواعد أكثر صرامة من العزلة خلال الأشهر الستة الماضية على متن محطة الفضاء الدولية.

ويدير رواد الفضاء هذه العزلة بطرق كشفوا عنها من قبل، على سبيل المثال، قالت مائير إنها وزملاؤها أعضاء الطاقم يمارسون الرياضة يوميًا، ليس فقط لدرء فقدان العظام وهزال العضلات المصاحب للرحلات الفضائية الطويلة المدى، ولكن أيضًا للحفاظ على صحتهم العقلية.

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ويبقى رواد الفضاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة عبر الدردشات المرئية الأسبوعية.

وقالت مائير: "أعتقد أن كل هذه الامور يجب علينا فعلها فقط للتأكد من أنك لا تزال متمسكًا بروتينك، والحفاظ على صحتك النفسية، فهذه بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد حقًا"، وأضافت: "أعتقد أنهم سيساعدون الناس على الأرض، وكذلك رواد الفضاء هنا في محطة الفضاء".

وسيتوجه ثلاثة من رواد الفضاء الآخرين إلى محطة الفضاء الدولية قبل هبوط مائير ومورجان وسكريبوشكا، حيث إنه من المقرر أن يبدأ رائد الفضاء في وكالة ناسا كريس كاسيدي ورائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر في اتجاه المختبر المداري في 9 أبريل.