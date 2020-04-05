كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة هواوي قد أعلنت عن هاتف nova 7i في شهر فبراير الماضي، ومن جديد تستعد العملاق الصيني للكشف عن الإصدارات الأخرى من سلسلةnova 7.
أكدت تسريبات جديدة جاءت عبر الصين مؤخراً على خطط هواوي للإعلان قريباً عن هواتف nova 7 و nova 7 SE و nova 7 Pro، حيث تنطلق هذه الإصدارات وفقاً للتسريبات الجديدة في مؤتمر يبث في 23 أبريل، كما تتوفر في الأسواق في 28 أبريل.
تقدم هواوي الإصدارات الجديدة من هواتف nova 7 و nova 7 SE و nova 7 Pro برقاقات HiSilicon، حيث من المتوقع أن تدعم الهواتف برقاقتي Kirin 985 و Kirin 990 5G، أو على الأرجح، ثلاثة رقاقات Kirin 820 و 985 وأيضاً 990 5G.
أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف nova 7 SE رقاقة معالج هواوي الجديدة Kirin 820 (بالنظر إلى أن الإصدار السابق كان يستخدم Kirin 810)، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف nova 7 ينطلق برقاقة معالج Kirin 985، بينما يأتي إصدار Pro من السلسلة برقاقة معالج Kirin 990 5G.
من المرجح أيضاً أن تدعم كل الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف nova 7 الإتصال بشبكات 5G، نظراً لإنتشار هذه التقنية حاليًا في الصين. ويقال إن nova 7 Pro سيأتي بسعر 3500 يوان صيني، أي حوالي 493 دولار أو 456 يورو. وبطبيعة الحال، من المتوقع أن ينطلق هاتفي nova 7 و nova 7 SE بمستوى تسعير أقل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواتف nova 7 و nova 7 SE و nova 7 Pro قد تصل رسميًا يوم 23 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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