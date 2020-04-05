تكنولوجيا: ساعة Haylou Solar تأتي بعمر شحن حتى 30 يوم مع تصميم معدني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت علامة Haylou التجارية ساعة Haylou Solar الذكية مؤخراً بتصميم معدني بسيط، وميزة دعم 12 نمط رياضي، مع عمر شحن يصل إلى 30 يوم في وضع الإستعداد.

تعد علامة Haylou التجارية واحدة من شركاء العملاق الصيني شاومي، واليوم تقدم الشركة ساعتها الذكية بعلامة Haylou التجارية، والتي أعلن عنها عبر Xiaomi Youpin، حيث تأتي ساعة Haylou Solar الآن بسعر 21 دولار فقط.

تتميز ساعة Haylou Solar الذكية بتصميم معدني، كما يمكن أن تدعم تعقب نشاط المستخدم في عدد 12 نمط رياضي، كما تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم، بينما تستمر بعمر شحن على مدار 30 يوم في وضع الإستعداد.

من جانب أخر أكدت الشركة على أن “solar” في العلامة التجارية للساعة الذكية لا تشير إلى ميزة الشحن عبر الطاقة الشمسية، كما يمكن للبطارية أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 15 يوم مع ميزة رصد معدل ضربات القلب.

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وتتميز ساعة Haylou Solar الذكية بتصميم Nordic minimalist، مع إطار معدني في قرص الساعة الذكية الدائري، وحجم 1.28 إنش في الشاشة، كما تتميز الساعة الذكية بدقة عرض 240 في 240 بيكسل، حيث تتميز الساعة الذكية بعرض مميز حتى في الإضاءة الساطعه.

كما تأتي ساعة Haylou Solar الذكية بسوارة من السيليكون، حيث تؤكد الشركة على أن السوارة تقدم تجربة مريحة في الإستخدام على مدار اليوم، أيضاً تتميز ساعة Haylou Solar بمستشعر بصري مدمج لرصد معدل ضربات القلب، كما يدعم المستشعر خوارزمية للذكاء الإصطناعي لرصد دقيق لمعدل ضربات القلب.

وتشمل الأنماط الرياضية في ساعة Haylou Solar الذكية كلاً من السير، الركض، التسلق، ركوب الدراجات، واليوغا، أو الركض على الآلات الرياضية داخل المنزل، وأيضاً كرة السلة وكرة القدم، إلى جانب رياضة التجديف، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68.

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