تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف GALAXY A51 5G بمعالج Exynos 980 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت شركة سامسونج مؤخراً إصدارها القادم من هواتف 5G من الفئة المتوسطة GALAXY A51 5G في Wi-Fi Alliance، إستعداداً للإعلان عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

رصد هاتف GALAXY A51 5G في قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance بنموذج رقم SM-A516N، كما يدعم تقنية Wi-Fi بالنطاق المزدوج، ويعمل بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.0.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف GALAXY A51 5G يأتي بتصميم إصدار 4G TE، إلا أن سامسونج تقدم إصدار 5G مع رقاقة معالج Exynos 980 5G.

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كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A51 5G يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 64 جيجا بايت، أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية والذي يتوسط الشاشة.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy A51 5G بإعدادات رباعية بشكل حرف L، في وحدة بتصميم مستطيل في الجهة الخلفية من الهاتف، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف GALAXY A51 5G في الإعلان الرسمي المرتقب.

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