طريقة قياس سرعة الانترنت بدون مواقع على ويندوز 10

عندما نتحدث عن قياس سرعة الانترنت فإنك تتوجه تلقائياً إلى مجموعة من المواقع المعروفة والمعتمد عليها للغاية في قياس سرعة الانترنت ولكن في بعض الأحيان أنت لا ترغب في الإعتماد على مواقع لقياس سرعة الإنترنت ولكن ترغب في قياس سرعة الإنترنت ببساطة من داخل ويندوز 10 دون أي مواقع إضافية تتمكن من الدخول عليها وهذا ما سنتحدث عنه اليوم معكم.

اليوم لن نتحدث عن سرعة الإنترنت التي تعرفها والتي تشترك فيها مع مزود الخدمة الخاص بك – لأنها في العادة تعاني من مشاكل كثيرة في مصر – ولكن سنتحدث معكم عن معرفة سرعة الإنترنت الخاصة بجهاز الكومبيوتر الخاص بكم وهذا يعني قياس سرعة الانترنت الخاصة بالـ Network Adapter وهو الجهاز أو المكان الذي تقوم بتوصيل كابل الإنترنت به أو قطعة الـ Wifi التي تسخدمها للإتصال بالإنترنت.

طريقة قياس سرعة الانترنت الخاصة بـ Network Adapter :

الخطوات سهلة للغاية، لاحظ ان كل نظام تشغيل يمتلك خطوات خاصة به ولكننا اليوم سنتحدث فقط عن ويندوز 10 لذا في البداية قم بتشغيل جهاز الكومبيوتر الخاص بك والذي يعمل بويندوز 10 وإتبع الخطوات التالية بعدما تتأكد من أن إتصال الإنترنت يعمل بشكل جيد.

قم بالتوجه إلى لوحة المفاتيح ثم Network And Sharing

الآن داخل network and sharing ستجد أمامك الصورة التالية قم بالضغط على الإتصال النشط والذي وضعنا حوله علامة حمراء.

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الآن بعدما تضغط على هذه الكلمة الزرقاء وهي التي تمثل إتصالك بالإنترنت النشط حالياً سواءً كانت من خلال قطعة Wifi أو من خلال كابل Ethernet ستأخذك إلى النافذة التالية :



الآن هذه هي سرعة network Adapter الخاص بك وهي مهمة للغاية ويجب أن تعرفها خصوصاً في الأماكن التي تمتلك شبكات إنترنت ذات سرعات عالية للغاية، فمهما كانت سرعة شبكة الإنترنت الخاصة بك وسرعة موزع الشبكة الـ Router الخاص بك فأنت لن تتمكن أبداً من إستقبال أكثر من 72 ميجابايت فالثانية مثل حالي هنا مع هذا الابتوب لذا يجب عليك أن تأخذ سرعة هذه القطعة عند ترقية شبكة الإنترنت الخاصة بك وألا تنسى ترقيتها مع باقي مكونات الشبكة الخاصة بك .

بالطبع لا توجد اي طريقة واضحة او معروفة لزيادة سرعة قطعة الـ Wifi أو بطاقة Ethernet ففي النهاية هي مكونات فيزيائية لا يمكن كسر سرعتها أو تجاوزها بأي حال من الأحوال.

يمكنك الوصول إلى مجموعة من قطع Wifi من خلال هذا الرابط .

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