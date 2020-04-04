افضل تطبيقات الطلاب على اندرويد مارس 2020

تطبيقات الطلاب نوع من تطبيقات الهواتف الذكية تساعد الطلبة بشكل عام على دروسهم و مذاكراتهم. هناك العديد من التطبيقات على متجر Google Play Store لتساعدك على مذاكرتك. و لتساعدك على انجاز دروسك و الحفاظ على وقتك كذلك. لذلك فإن هذا المقال عن هذه التطبيقات و سنقوم بعرض كل التطبيقات التي ستساعدك كطالب في حياتك الدراسية بناء على تجربة احد الطلاب الجامعيين كذلك. ليكن هذا المقال مثالياً فيما يخص دراستك

Socratic by Google

كم احب هذا التطبيق. لأنه يعطيك كل اجاباتك التي تحتاجها. هذا التطبيق يعتمد على الذكاء الإصطناعي في تصوير اسئلتك التي تحتاج لإجابتها و سيقوم التطبيق بالبحث على الإنترنت ليجد لك الإجابات التي تحتاجها من اجل هذا السؤال. كما انه يقوم بحل المسائل الرياضية و قد اعتمدت عليه في ايجاد حلول عديدة لمسائل رياضية معقدة من مسائل التكامل و التفاضل. و قد كان جيداً في ايجاد الحل بالخطوات. فهو جيد بشكل كبير جداً. و هو من افضل تطبيقات الطلاب على اندرويد

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Mathway

هذا تطبيق جيد جداً لنفس غرض تطبيق Socratic لكنه للرياضيات و المسائل الرياضية. سيفيدك هذا التطبيق بشكل كبير في المسائل الرياضية المعقدة التي تحاول حلها و العلاقات الرياضة المعقدة مثل الدوال التفاضلية و رسم الدوال الرياضية المختلفة و غيرها. كما انه يعطيك الإجابة بالخطوات التفصيلية بشكل جيد.

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OnePlus Zen Mode

هنا هذا التطبيق مخصص لهواتف OnePlus فقط للأسف يساعدك هذا التطبيق على استعمال وقتك بشكل حكيم جداً عن طريق اغلاق كل شئ خاص بهاتفك. لا تستطيع استعمال هاتفك غير في المكالمات فقط. و ذلك لمدة زمنية تحددها. بعد هذه المدة استعمل هاتفك مجدداً. غير ذلك فإنه لا يمكن و لن تستطيع ابداً فتح هاتفك و استعماله لأي هدف آخر. هذا التطبيق ساعدني بشكل كبير على التحكم في استعمال الهاتف. و التركيز في وقت المذاكرة بشكل كبير. يمكن ان نعتبر هذا التطبيق من تطبيقات الطلاب الجيدة جداً

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Lock my Phone

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هذا التطبيق ايضاً جيد بشكل هائل. مهمته الأساسية هو الحفاظ على وقتك و منع ما قد يلهيك عن مذاكرتك. و ذلك عن طريق اغلاق هاتفك بالكامل. هذا التطبيق يستنسخ ما فعلته OnePlus بهواتفها بتطبيق Zen Mode الخاص بهم. حيث لا يمكنك استعمال هاتفك في اي شئ غير استقبال و ارسال المكالمات. لا شئ آخر. لا تستطيع فتح تطبيقات. لا تستطيع استعمال الهاتف نهائياً حتى تنتهي المدة الزمنية التي جعلت التطبيق يغلق هاتفك لمدتها. بعد ذلك يمكنك استعمال الهاتف بشكل طبيعي

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Post Box

تطبيق آخر من جوجل. يساعدك على تقليل ما يمكن ان يضايقك او ما قد يشتت تركيزك من ناحية هاتفك المحمول. يمكنك بهذا التطبيق كتم الإشعارات الخاصة بك ولا تظهر الا في وقت معين. و عندما تظهر الإشعارات فهي تظهر منظمة ليست عشوائية. لتعمل على ثباتك بدون ان تشتت تركيزك و تستطيع استكمال دراستك بشكل مريح. لذلك هذا من تطبيقات الطلاب التي ستحب استعمالها بشكل كبير

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Google Arts & Culture

هذا التطبيق من Google و سيكون مفيداً بشكل كبير لطلبة التاريخ و الفن. تطبيق Arts and culture ينقلك في تجربة جيدة جداً حول التحف الفنية و التاريخية كالتماثيل و اللوح التاريخية التي ستحتاج لدراستها. من وسط تطبيقات الطلاب فجوجل تقدم افضل تطبيق يمكن استعماله لفئة كاملة من الطلاب. و هو من افضل التطبيقات لتحميلها كذلك

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Digital Wellbeing

هذا ليس تطبيق يمكنك تحميله بل هو تطبيق خاصية من Google اطلقته في نظام Android 9.0 في بادئ الأمر. هذه الخاصية تراقب استهلاكك للهاتف. و اي التطبيقات تأخذ من وقتك بشكل كبير. و من ثم يمكنك مراقبة فعلاً ما يضيع وقتك و البدأ في الإبتعاد عنه. و قد وفرت جوجل خاصية Focus Mode في هذا التطبيق لتستطيع اغلاق التطبيقات التي تستهلك وقتك بشكل دائم. حتى تقوم بإغلاق هذا الوضع يدوياً فهذا جيد جداً. كما يمكنك اغلاق تطبيقات معينة لمدة زمنية معينة من خلاله كذلك.