قناع الغطس.. بديلاً للأقنعة الطبية في إيطاليا

حين كان الوباء يتوحش في شمال إيطاليا، لا سيما في لومبارديا التي رزحت عميقا تحت ظل فيروس كورونا نبتت فكرة مجنونة. فبعد أن فاضت مستشفيات المدينة بالمرضى، وسط نقص حاد في أجهزة التنفس، عمد ريناتو فافيرو أحد أطباء بريسيا إلى التواصل مع مؤسسة محلية متخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد.

واقترح اعتماد قناع الغطس الذي أنتجته شركة ديكاتلون الرياضية الشهيرة لسد النقص في أجهزة التنفس في مستشفيات لومبارديا الإيطالية، بحسب ما جاء في تقرير مفصل لصحيفة “لو موند” الفرنسية قبل يومين.

كما طلب الطبيب المذكور تزويد أقنعة الغطس بصمامات للتنفس من أجل السماح بالتنفس من الأنف والفم معا.

ويبدو أن تلك الشركة المحلية ماضية في تنفيذ تلك الفكرة المجنونة، فقد تواصلت مع شركة ديكاتلون، للاطلاع على طريقة تصنيع الأقنعة من أجل تصنيع صمام خاص إضافي لها أو لنموذج يشبهها، بحسب ما أوضح متحدث باسم شركة ديكاتلون.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنه تم اختبار نموذجين في أحد مستشفيات إيطاليا، الأسبوع الماضي.

اختبار قريب للأجسام المضادة

يذكر أن أكثر من 115 ألف شخص أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ اكتشاف تفشي المرض في المناطق الشمالية الغنية في 21 فبراير، وتوفي ما يقرب من 14 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات في العالم جراء المرض.

Advertisements

وأمس الجمعة، أعلن مستشارون علميون للحكومة الإيطالية أن اختبارا موثوقا به للأجسام المضادة في الدم لكشف المصابين سيعطي صورة أفضل عن مدى انتشار الوباء في إيطاليا ويمكن تحديده في غضون أيام.

وقال فرانكو لوكاتيلي رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا، إنه لا يزال يجري وضع الضوابط لنظام اختبار الأجسام المضادة لاستخدامه على مستوى البلاد.

كما أضاف أن باحثين في مؤسسات حكومية يعملون بدأب لتحليل الاختبارات ويأملون في الحصول على نتيجة “في غضون أيام قليلة”.

وأوضح أن الأمر قد يستغرق شهرا آخر على الأرجح قبل أن تتمكن السلطات الصحية من تنفيذ التوصيات بشأن إجراء الاختبار على مستوى البلاد.