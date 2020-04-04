واجهة Samsung One UI 2.1 تبدأ بشق طريقها لهواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد بدأت شركة سامسونج اليوم بجلب واجهة Samsung One UI 2.1 الأحدث إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series. هذا التحديث يقوم بترقية واجهة المستخدم في هذه الهواتف إلى الإصدار Samsung One UI 2.1، وهي الواجهة التي تجلب معها بعض الميزات من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series.

هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 1.4GB في حالة هواتف Galaxy S10 Series، ويبلغ حجمه 1.6GB في حالة هواتف Galaxy Note 10 Series. وكما سبق وأشرنا، فهذا التحديث الجديد يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة والتي تشمل Single Take و Pro Mode و AR Zone و My Filters. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يسمح كذلك للكاميرا الأمامية بإلتقاط الفيديوهات بدقة 1080p و 2160p بمعدل 60 إطار في الثانية. ميزات Quick Share و Music Share هي أيضًا ضمن القائمة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.