Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن الساعتين Xiaomi Mi Kids Watch 4 و Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi النقاب عن ساعتين ذكيتين جديدتين موجهتين للأطفال اليوم مع شاشات AMOLED كبيرة الحجم، والدعم لشبكات الجيل الرابع 4G، والقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 20 متر. يمكن طلب Xiaomi Mi Kids Watch 4 و Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro الآن وسيتم البدء بشحن الطلب في غضون خمسة أيام.

تضم Xiaomi Mi Kids Watch 4 شاشة AMOLED مستطيلة بحجم 1.78 إنش وبدقة 448×368 بكسل مع العلم بأن هذه الشاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 3. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذه الساعة الذكية بالمعالج Snapdragon Wear 2500، كما تم تطويرها لتشغيل تطبيقات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات الدردشة وتطبيقات التعلم وما إلى ذلك من التطبيقات الأخرى.

هناك كاميرا بدقة 5 ميغابكسل فوق الشاشة، وهي الكاميرا التي يمكن إستخدامها من أجل محادثات الفيديو وإلتقاط صور السلفي أيضًا. هناك كاميرا أخرى في الأمام بدقة 5 ميغابكسل تتيح للأطفال إلتقاط الصور بساعاتهم.

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يتم إجراء محادثات الفيديو عبر 4G، ويتم بالطبع دعم مكالمات VoLTE الصوتية فقط. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تدعم كذلك WiFi لتوفير البيانات مع العلم بأنها تحتوي كذلك على eSIM وتدعم جميع شركات الإتصالات الصينية الكبرى.

هذه الساعة الذكية لا تدعم نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ولكن الساعة تستخدم الذكاء الإصطناعي لتحديد موقعها حتى في الأماكن الداخلية. وبغض النظر عن GPS، فهذه الساعة تحتوي على NFC مما يعني أنه يمكنك إستخدامها لإجراء عمليات الدفع. ووفقا لشركة Xiaomi، فقد تم تزويد هذه الساعة ببطارية بسعة 920mAh قادرة على توفير 8 أيام من الإستخدام في وضع التأهب.

أما بخصوص الساعة الذكية Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro، فهي تظم نظام تحديد المواقع GPS، وكاميرا أمامية بدقة أعلى تصل إلى 8 ميغابكسل.

ستكون كلا الساعتين متوفرتين باللون الوردي والأزرق. وبالنسبة للساعة الذكية Xiaomi Mi Kids Watch 4، فهي ستكلف ما يُعادل 125 دولار أمريكي، بينما ستكلف الساعة الذكية Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro ما يُعادل 185 دولار أمريكي.