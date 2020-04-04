أمازون تعمل على خدمة لبث الألعاب عبر السحابة للتنافس مع Google Stadia، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، يبدو أن شركة أمازون تعمل منصة لبث الألعاب عبر السحابة مشابهة لخدمة Google Stadia من جوجل و GeForce Now من شركة Nvidia. ترغب الشركة في الإستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية التي تملكها في شيء مختلف والتنافس في سوق الألعاب أيضًا.

الحقيقة المثيرة للإهتمام هي أن شركة أمازون كانت تعمل على لعبة تُدعى Crucible منذ العام 2014، وإلى جانب تلك اللعبة، ستقوم الشركة أيضًا بإحضار لعبة أخرى تُدعى New World، والتي تنتمي إلى فئة الألعاب المتعددة اللاعبين الضخمة عبر الإنترنت.

كان من المفترض أن يتم إطلاق هذه اللعبة في الشهر الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا. الآن، لا نعرف ما إذا كان سيتم إطلاق خدمة بث الألعاب السحابية الجديدة جنبًا إلى جنب مع لعبة New Worl أم لا، ولكننا نعلم أنها تُطلق على هذا المشروع إسم Project Temp وتعمل أيضًا بشكل وثيق مع Twitch لتطوير ألعاب تفاعلية حيث يمكن للأشخاص الذين يقومون بالبث التفاعل مع مشاهديهم كجزء من آليات اللعبة.