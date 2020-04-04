شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف أيفون رخيص السعر المقبل.. الاسم والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة أن أبل تستعد لطرح نسخة جديدة من هواتفها الذكية ذات الفئة السعرية المنخفضة، فبحسب التسريبات من المنتظر أن يحمل الهاتف اسم "أيفون 9"، فيما تشير التسريبات الجديدة إلى أنه سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي هذا الشهر.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فيدعي "جون بروسر" المسرب الشهير والمحلل أنه سيتم الكشف عن iPhone 9 في 15 أبريل قبل طرحه للبيع في 22 أبريل، وقد قال في تغريدة له على تويتر:" في اجتماع داخلي أمس، تستعد شركة آبل الآن لإصدار أبريل، حيث المواعيد المؤقتة: الإعلان في 15 أبريل، الشحنات في 22 أبريل"، ومع ذلك، أضاف "بروسر" أن تفشي فيروس كورونا يعني أن التواريخ لا تزال "مؤقتة"، حيث قال: "ضع في اعتبارك: نحن في وسط جائحة، ويمكن أن تتغير الأشياء."

في غضون ذلك، يشير تقرير لخبير الصناعة Ming-Chi Kuo إلى أن iPhone 9 يمكن أن يكون أرخص بكثير من معظم هواتف أبل الذكية، حيث يتوقع "كو" أن iPhone 9 سيكلف 399 دولارًا.

وفيما يتعلق بجهاز أيفون نفسه، تشير التسريبات إلى أن جهاز iPhone 9 سيحتوي على شاشة صغيرة بحجم 4.7 بوصة، وسيشبه تصميم جهاز iPhone 8 بشكل وثيق، وفي حين أن معظم أجهزة أيفون من أبل تتميز الآن بتقنية Face ID، تشير التقارير إلى أن iPhone 9 سيكون لديه ببساطة ماسح بصمة الإصبع Touch ID.

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فيما سيكون أيفون 9 هو أول هاتف أيفون رخيص منذ أن أصدرت أبل هاتفها iPhone SE في عام 2016، يذكر أن أول هاتف iPhone SE تم إطلاقه في عام 2016 وكان يحتوي على مواصفات أيفون 6 ولكن مع عامل شكل مختلف.

ويأتي التسرب الثاني من 9to5Mac الذي يقول أن الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان مختلفة: الأسود والأبيض والأحمر، كما يشير التقرير إلى أن الهاتف سيأتي بثلاثة أنواع تخزين - 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج A13 Bionic الموجود في سلسلة iPhone 11، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا واحدة في الخلف.