شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لكاميرا أيفون تتكلم لمساعدة ضعاف الرؤية لالتقاط الصورة المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة أبل على براءة اختراع جديدة للتكنولوجيا التي تستعرض المشهد وتحدد ما إذا كان أيفون بحاجة إلى تعديل أو توجيه في اتجاه معين، فيمكن للأيفون المقبل من أبل التحدث إلى المستخدمين من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون من ضعف الرؤية على التقاط الصورة المثالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن عرض التعليقات على الصورة من خلال اهتزاز الهاتف ذكي أو توجيهات مسموعة مثل "شخصين في الزاوية السفلية من الشاشة" أو "وجهان بالقرب من الكاميرا".

ويمكن للتطبيق الجديد للكاميرا أيضًا التعرف على الوجوه من صور المستخدم وذكر تلك الموجودة في الصورة بالاسم، ولكن الكثير من الأشخاص في الصورة سيشوشون النظام.

ونشرت الشركة براءة الاختراع، بعنوان الأجهزة والأساليب وواجهات المستخدم الرسومية لالتقاط الصور المدعومة، وتنص الوثيقة: "عند الحصول على صورة واحدة أو أكثر للمشهد، يكتشف الجهاز الإلكتروني عددًا كبيرًا من الأشياء داخل المشهد، ويقدم أول وصف مسموع للمشهد، ويكتشف إدخال المستخدم الذي يحدد كائنًا ذا صلة بتعدد العناصر داخل مشهد".

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وتم تصميم التطبيق لتقديم ردود فعل ملموسة أو مسموعة، فإنه قادر على إخبار المستخدم بمكان توجيه الكاميرا وأين تكون الأهداف في المعاينة قبل التقاط الصورة.

وتشرح الوثيقة التعليقات حول مكان تحريك الكاميرا التي يمكن أن تأتي في شكل اهتزازات أو تعليمات مسموعة، مما يسمح لمن يعانون من ضعف في الرؤية بأخذ الصورة المثالية في النهاية.

ويتضمن الوصف المسموع معلومات تتوافق مع تعدد العناصر ككل، ويمكن أن يرتبط تطبيق الكاميرا أيضًا بصور المستخدم على هاتف أيفون الخاص به، مما يسمح له بذكر الوجوه التي يراها بالاسم مثل "سامانثا وأليكس قريبان من الكاميرا في أسفل يمين الشاشة.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا غير قادرة على تحليل صورة بها العديد من الأشخاص، لذا فإن العديد من الوجوه ستجعلها مشوشة ولا يمكنها توجيه المستخدم في الاتجاه الصحيح.