تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف P40 Pro Plus بشاشات OLED من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن شركة هواوي تدعم هاتف P40 Pro Plus بشاشات OLED من سامسونج.

كشف تقرير نشر من منفذ TheELec في كوريا على أن شركة سامسونج هي المورد الرئيسي لشاشات OLED التي تدعم هاتف هواوي المميز P40 Pro Plus، بينما أكد التقرير على أن هاتف P40 Pro سيأتي بشاشات OLED تقدم من سامسونج وBOE إلى جانب شركة LG.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن هاتف P40 يضم شاشات OLED مقدمة من BOE فقط، إلا أن هذا التقرير يتعارض مع تقرير سابق أشار إلى أن سلسلة هواتف P40 تنطلق بشاشات من BOE، وLG.

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كما جاء إعلان سابق من الرئيس التنفيذي لشركة BOE، الذي أشار فيه إلى أن الشركة تقدم شاشات OLED حصرياً لسلسلة هواتف P40.

يذكر أن هاتف P40 يأتي بشاشات OLED بحجم 6.1 إنش، وبدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، بينما يضم كلاً من هاتفي P40 Pro، وP40 Pro Plus شاشات OLED بحجم 6.58 إنش، ودقة عرض 1200 في 2640 بيكسل.

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