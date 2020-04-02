فاطمة أيت طالب - دبي - مايكروسوفت هي أحدث شركة تقنية تُغلي أحداثها بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم. كشف بيان رسمي أن شركة مايكروسوفت تعدل تقويمها وإستراتيجيتها بالكامل. بالنسبة لبقية العام 2020، فإن الشركة ” تنتهر الفرصة لتجربة منصات جديدة ” لتوفير ” التجارب الرقمية بأعلى جودة ممكنة “. Advertisements وكشفت مصادر لوسائل الإعلام أن Ignite The Tour و MVP Summit 2021 و Build 2021 ستليها في وقت لاحق وسيتم بثها مباشرة فقط عبر الإنترنت. ألغت شركة مايكروسوفت بالفعل مؤتمر MVP Summit 2020 الذي كان من المقرر أن يُعقد في الشهر الماضي في مدينة سياتل الأمريكية، وكان من المقرر عقد مؤتمر Inspire 2020 في شهر يوليو في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميع أحداث مايكروسوفت إلى غاية 2021 يونيو سيتم بثها عبر الإنترنت فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.