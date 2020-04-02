شركة Zoom تُطمئن جميع مستخدمي تطبيقها بأنها لا تبيع بياناتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - في ظل الإرتفاع المفاجئ في شعبية تطبيق Zoom بسبب إضطرار الآلاف من الأشخاص للعمل والدراسة من المنزل، يخضع التطبيق أيضًا لمراجعة دقيقة حيث كشف تقرير حديث أن التطبيق كان يرسل البيانات سرًا إلى الفيسبوك، وهو ما دفع الشركة المطورة للتطبيق في وقت لاحق لإزالة الشفرة البرمجية التي كانت مسؤولة على ذلك، ومنذ ذلك الحين قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها.

في منشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، طمأن كبير المسؤولين القانونيين في شركة Zoom، السيد Aparna Bawa المستخدمين بأن الشركة لا تبيع بيانات المستخدمين. أوضح السيد Aparna Bawa كذلك أن التغييرات التي طرأت على سياسة الخصوصية كانت من أجل تغيير الطريقة التي تتحدث بها الشركة، ولم يتغير شيء في طريقة عمل الشركة. تم إجراء التحديث بحيث أصبحت سياسة خصوصية الشركة أكثر وضوحًا وأسهل في الفهم لمستخدميها.

Advertisements

تقول Zoom بشكل قاطع : ” نحن لا نبيع بياناتك الشخصية. سواء كنت شركة أو مدرسة أو مستخدمًا فرديًا، فنحن لا نبيع بياناتك “. وعلاوة على ذلك، فقد قالت الشركة كذلك : ” نحن لا نستخدم البيانات التي نحصل عليها من إستخدامك لخدمتنا، بما في ذلك إجتماعاتك، لأي إعلانات. نحن نستخدم البيانات التي نحصل عليها منك عندما تزور مواقعنا التسويقية، مثل Zoom.us و Zoom.com. يمكنك التحكم في إعدادات ملفات تعريف الإرتباط ( Cookies ) عند زيارة مواقع التسويق الخاصة بنا “.

تضيف الشركة أن جميع الإجتماعات التي تُعقد في Zoom لا تتم مراقبتها من قبلهم، ولا يتم الإحتفاظ بها من قبل الشركة ما لم يختار المستخدمون تخزينها في الخدمة السحابية للشركة، ولكن حتى ذلك الحين، هناك أنظمة في المكان لمنع الوصول غير المصرح به لتلك الإجتماعات المسجلة.