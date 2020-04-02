مايكروسوفت تتحدى Grammarly مع الإضافة الجديدة للمتصفحات Microsoft Editor

فاطمة أيت طالب - دبي -

إذا كنت تكتب على الحاسوب كثيرًا، فقد تكون سمعت عن برنامج Grammarly. في حالة إذا لم تسمع عنه من قبل، فهو عبارة عن برنامج يقوم بالتحقق من القواعد اللغوية أثناء الكتابة، وتصحيح سياق الجمل، وما إلى ذلك. هذا مفيد بغض النظر عما إذا كانت اللغة الإنجليزية هي لغتك الأم أم لا.

في الغالب، تطبيق Grammarly هو التطبيق المسيطر على المشهد إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بهذه الميزات، ولكن مايكروسوفت تتطلع لتحدي التطبيق بإستخدام برنامجها الجديد والذي يحمل إسم Microsoft Editor.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” يعمل الكثير منا أو يقومون بالدراسة عن بعد، ومع حدوث الكثير من التواصل أثناء الكتابة، أصبحت الكتابة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يمكن أن تُساعدك Microsoft Editor، وهي خدمة مدعومة بالذكاء الإصطناعي في الكتابة بثقة بأكثر من 20 لغة “.

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سيتواجد تطبيق Microsoft Editor على العديد من المنصات الأساسية، حيث يمكن إستخدامه في تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل Word و Outlook. سيكون قادرًا على تقديم إقتراحات إعادة الكتابة وكذلك التحقق من التكرار. تطبيق Microsoft Editor متوفر أيضًا كإضافة للمتصفح. هذا يعني أنه إذا كنت تستخدم برنامج على الويب لمعالجة النصوص، مثل Google Docs، فبإمكان Microsoft Editor أن يُساعد أيضًا في هذا الصدد.

إذا كنت مهتمًا بتطبيق Microsoft Editor، فقد أوضحت شركة مايكروسوفت أنها ستقوم بإطلاقه بدءًا من اليوم، ويجب أن يكون متوفرًا للجميع هذا الشهر.