طريقة شحن كرت الكهرباء الجديد من المنزل

يمكنك الآن شحن كرت الكهرباء الجديد من المنزل بسهولة كاملة!

بدأت شركات الكهرباء الحكومية في مصر بإصدار كرت الكهرباء الجديد والذي يمكنه شحن من المنزل لبعض أنواع العدادات المنزلية التي تعمل بالكروت الكهربائية ولكن لاحظ أن حديثنا هذا عن بعض أنواع عدادات الكهرباء فقط وليس جميع العدادات.

النوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو عداد كهرباء GT أو Global Tronics وهو صاحب الكرت ذو اللون الذهبي كما يظهر في الصورة بالأسفل ، إن كنت تمتلك أحد هذه العدادات تأكد من أن تحصل على الكرت الجديد من خلال شركة الكهرباء الخاصة بك .

يعتمد شحن كرت الكهرباء الجديد ببساطة على تقنية NFC المزود بها الكرت والهاتف الخاص بك لذا لتعمل هذه الطريقة يجب أن تمتلك هاتف محمول يدعم تقنية NFC وهي تقنية تساعد أيضاً في عمليات الشحن الاسلكي لذا فإن أغلب الهواتف التي تدعم الشحن الاسلكي ستجدها تدعم تقنيات NFC ولتتأكد إن كان هاتفك يدعم هذه التقنية أم لا قم بالتوجه إلى الرابط التالي ولكن وبشكل عام فإن معظم الهواتف الرائدة والمتوسطة تدعم تقنيات NFC بكفاءة.

طريقة شحن كرت الكهرباء الجديد :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل البرنامج الخاص بهاتفك ويمكنك تحميله من هنا لهواتف الأندرويد ومن هنا لهواتف الأيفون

الآن بعد أن تقوم بتحميل البرنامج الخاص بهاتفك ستقوم بفتح البرنامج لتظهر أمامك الصفحة التالية :

بالطبع إن كنت تمتلك حساب مسبقاً على البرنامج قم بتسجيل الدخول ولكن على الأغلب ستجد أنك لا تمتلك حساب مسبق فقم بتسجيل حساب جديد عن طريق الضغط على Don’t Have An Account بالأسفل.

الآن وقد دخلت إلى النافذة الرئيسية في البرنامج ستجد أمامك الشكل التالي يرحب بك .

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يمكنك الآن الإختيار بين أمرين لتقوم بهما، الأول وهو عرض تفاصيل الاستهلاك الخاصة بك من خلال الضغط على زر تفاصيل الاستهلاك ثم اعرض الآن المظللة باللون الأزرق بالاسفل ، وعندما تضغط عليها ستظهر لك الشاشة التالية :

الآن قم بوضع الكرت الجديد خلف الهاتف وقم بتحريكه بشكل بسيط وبطيء حتى يتمكن الهاتف من قراءته فور ملامسة شريحة NFC الخاصة بالهاتف.

عندما يقرأ البرنامج كرت الكهرباء ستجد أمامك الشاشة التالية :

يمكنك معرفة كل تفاصيل الإستهلاك الخاصة بك من داخل الكرت بهذه الشاشة، والآن لننتقل إلى المرحلة التالية وهي عملية شحن كرت الكهرباء الجديد ، ستعود الآن إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بالبرنامج ثم تضغط على اشحن الآن.

ستظهر لك هذه الشاشة الآن :

بالطبع تأكد أن الكرت موجود في مكانه الذي قرأه البرنامج فيه في خلف الهاتف،ستدخل المبلغ الذي ترغب في الشحن به ثم ستقوم بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بك – كرت البنك أو الـ Credit Card الخاص بك – وتضغط لإتمام عملية الشحن حتى تصلك رسالة بالتأكيد.

بالطبع العملية تأخذ بعض الوقت لأنها لازلت في البداية ولكن تأكد أن أي مبلغ ستشحن به سيصلك كاملاً ويمكنك التأكد من خلال شاشة فحص الإستهلاك.

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