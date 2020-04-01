سناب شات يتيح لمستخدميه نشر القصص ضمن تطبيقات أخرى

أعلنت شركة (سناب) Snap المطورة لتطبيق التراسل الفيديوي (سناب شات) Snapchat عن إطلاقها رسميًا لميزة (App Stories)، وذلك بعد ما يقرب من عام من معاينتها لأول مرة، بحيث تسمح الميزة لتطبيقات الجهات الخارجية بنشر القصص Stories التي تم إنشاؤها في تطبيق سناب شات على خدماتها.

وتسمح (App Stories) للمستخدمين بتصدير صور ومقاطع فيديو سناب شات إلى تطبيقات أخرى، مما يؤدي نظريًا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المحتوى من التطبيق الاجتماعي، ويمكن أن تساعد الميزة الجديدة في تقديم سناب شات لعدد أكبر من الناس، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على نمو المستخدمين.

وأنهت الشركة عام 2019 بالوصول إلى 218 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالعام السابق، وبلغت الإيرادات لعام 2019 نحو 1.7 مليار دولار، بزيادة بنسبة 45 في المئة تقريبًا عن إيرادات عام 2018 البالغة زهاء 1.2 مليار دولار.

وتتيح ميزة القصص، التي قدمها سناب شات لأول مرة في عام 2013، للمستخدمين إمكانية نشر الصور ومقاطع الفيديو بوضع ملء الشاشة على أن تختفي بعد مرور 24 ساعة، واستنسخت منصة إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك الميزة في عام 2016، كما تختبر تويتر ولينكدإن نسخة مخصصة من الميزة.

وتتوفر ميزة (App Stories) عند الإطلاق على عدد قليل من التطبيقات غير المعروفة إلى حد ما، مثل التطبيقات الاجتماعية (Triller) و (Octi)، وتطبيق مكالمات الفيديو (Squad) وتطبيق المواعدة (Hily)، وقالت الشركة إنها تجري محادثات لجلب (App Stories) إلى المزيد من الشركاء.

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ويمكن لمستخدمي سناب شات الذين يستخدمون أيضًا التطبيقات التي تدعم ميزة (App Stories) ربط حساباتهم ومشاركة منشورات القصص مباشرة من سناب شات إلى التطبيقات الأخرى، التي يمكنها استخدام الميزة بشكل مختلف قليلًا.

ويمكن لمطوري التطبيقات اختيار إبقاء منشورات القصص موجودة لمدة تصل إلى سبعة أيام، بدلاً من الحد القياسي الذي يبلغ 24 ساعة.

وتجلب (App Stories) محتوى الشركة إلى أماكن أكثر، مما قد يسمح بعرض المحتوى للمستخدمين الذين لا يستخدمون التطبيق حاليًا، وبالرغم من أن الشركة لن تكسب المال من (App Stories) عند إطلاقها، إلا أن هذه الميزة تمنح شركة سناب المزيد من المساحات والأماكن التي يمكن استخدامها لعرض الإعلانات.

وتجادل الشركة بأن (App Stories) تجعل من السهل على مطوري الجهات الخارجية جلب ميزات القصص إلى التطبيقات بسهولة عن طريق استخدام تقنية سناب شات الحالية، ويؤدي هذا إلى عدم حاجة المطور لبناء ميزة القصص الخاصة به من البداية.