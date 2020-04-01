شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Airbnb الأمريكية تدفع 250 مليون دولار لتعويض إلغاءات الحجوزات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة Airbnb الأمريكية الخاصة بحجز نزل الإقامة السياحية عبر الإنترنت، بتمديد سياسة الإلغاء الكاملة بسبب انتشار فيروس كورونا المستمر وخصصت 250 مليون دولار للمساعدة في الدفع للمضيفين للحجوزات الفائتة أو الملغاة، وذلك وفقًا لرسالة مرسلة إلى مضيفي Airbnb، والتي أرسلتها الشركة إلى موقع The Verge الأمريكى.

وبحسب التقرير، فإن هذا يعني أنه إذا قام النزيل بإلغاء حجز لتسجيل الوصول بين 14 مارس و31 مايو بسبب سبب متعلق بـ COVID-19، فسوف تدفع Airbnb للمضيف 25٪ مما سيحصل عليه عادةً من خلال سياسة الإلغاء، وتقول Airbnb أن هذه السياسة ستطبق بأثر رجعي على جميع عمليات الإلغاء خلال تلك الفترة.

كما تسمح هذه السياسة، التي لا تزال نشطة، للضيوف الذين قاموا بإجراء حجوزات في أو قبل 14 مارس والتي تبدأ في أي وقت في أو قبل 31 مايو بإلغاء واسترداد الأموال بالكامل بموجب سياسة "الظروف المخففة" للشركة، بغض النظر عن تفضيل إلغاء المضيف طالما تم إجراء الحجز قبل 14 مارس. وستستخدم Airbnb الآن الأموال التي خصصتها لضمان قدرة المضيفين على استرداد بعض الأموال المفقودة.

ونظرًا لأن نشاطها التجاري يعتمد كليًا على السفر والسياحة، فقد كانت Airbnb واحدة من أكثر المنصات التقنية تضرراً خلال انتشار فيروس كورونا، حيث شهدت الشركة عمليات إلغاء جماعية بسبب مزيج من قيود السفر الصارمة، وعدد لا يحصى من الدول التي تنصح أو تأمر المواطنين بالعزل الذاتي، وإلغاء كل حدث تقريبًا ينطوي على تجمعات جماعية للأشخاص في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم.