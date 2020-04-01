شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فضاء أمريكية تصنع أجهزة تنفس جديدة لمساعدة مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Virgin Orbit، إنها ستبدأ في صنع أجهزة التنفس للمساعدة لعلاج مرضى كورونا، فتحول الشركة خبرتها إلى الأجهزة الطبية المصممة للتنفس لحل أزمة نقص المعدات الطبية الخاص بكورونا، وسيكون الجهاز مختلفًا قليلاً عن جهاز التنفس العادى، ويستخدم أكياس الإسعاف الآلية لضخ الأكسجين إلى المرضى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأمل الشركة في أن تصنع أجهزة تنفس تكون بديلة عن الحالية التي يعانى الكثيرين نقص فيها، من خلال أتمتة حقائب الأكسجين المتنقلة التي يجب أن يضخها الشخص عادةً.

وكان هناك نقص في أجهزة التنفس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث أكدت أعداد الأشخاص استمرار ارتفاع الإصابة بـ COVID-19.

وقال كيفين زاجورسك ، قائد مشروع أجهزة التنفس: "إنه تصميم بسيط جدًا وقوي، يمكننا الوصول به إلى الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة، والمستشفيات الأكثر احتياجًا".

وأضاف أن الجهاز مصنوع من مواد وأدوات تمتلكها الشركة بالفعل في منشآتها في كاليفورنيا، يتم تطوير الجهاز جنبًا إلى جنب مع اتحاد Bridge Ventilator، الذي يضم باحثين في جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة تكساس في أوستن ويسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) التي يتم تتبعها بسرعة.

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ارتفعت الحالات المؤكدة إلى ما يقرب من 153000 شخص في الولايات المتحدة، بينما وصلت الوفيات بسبب الفيروس إلى 2787 يوم الاثنين.

وقالتVirgin Orbit ، إنها تأمل أن تحصل على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية FDA في غضون أيام، مضيفة، أن لديها القدرة على صنع آلاف الآلات أسبوعيًا.

وتنضم Virgin Orbit إلى شركات فضاء أخرى اتجهوا إلى تصنيع أجهزة التنفس، فقد بدأت SpaceX في صنع واقى الوجه الخاصة بها ومعقم اليدين والتبرع بها للمستشفيات في كاليفورنيا وكذلك أجهزة التنفس.