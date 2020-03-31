تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإيقاف إنتاج شاشات LCD للتركيز على إنتاج شاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متحدث من شركة Samsung Display في تصريحات مؤخراً على أن الشركة تخطط لإيقاف خط إنتاجها من لوحات LCD للتركيز على إنتاج لوحات OLED خلال الفترة القادمة.

أشتهرت شركة Samsung Display كواحدة من أهم الشركات المصنعة للشاشات OLED في العالم، حيث تعتبر المورد الرئيسي لشركة ابل، وفي إطار تركيز الشركة على إنتاج شاشات OLED خلال الفترة القادمة، أكد متحدث من الشركة على خطط سامسونج لإيقاف إنتاج شاشات LCD في كوريا والصين لاحقاً هذا العام.

وقد بدأت شركة سامسونج بالفعل في الآونة الأخيرة في إغلاق أحد المنشآت الصناعية الخاصة بإنتاج شاشات LCD نظراً لإنخفاض الطلب على شاشات LCD، إلا أن الشركة مستمرة في تنفيذ جميع أوامر التوريد شاشات LCD حتى نهاية هذا العام.

أيضاً من المقرر أن تعمل شركة سامسونج على مدار الخمس سنوات القادمة في الإستثمار في تطوير شاشات quantum dot، وهي شاشات مميزة بتصميم النقاط الكمية التي تعمل على إنتاج أطياف ضوئية دقيقة عند تعرضها للإضاءة الزرقاء في الخلفية.

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من جانب أخر لم تصل سامسونج لقرار حول مستقبل المنشآت الصناعية في الصين، والتي تختص بإنتاج الشاشات LCD في الوقت الراهن، والتي ستغلق رسمياً خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن شركة سامسونج قامت بتوريد شاشات LCD لشركة ابل في السابق، لدعم هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد وأيضاً iPod وأجهزة ماك، إلا أن شركة ابل بدأت في الفترة الأخيرة في التحول بشكل كامل لإستخدام شاشات OLED، مما أدى إلى إنخفاض الطلب على شاشات LCD.

كما تعتمد ابل على شركة سامسونج كمورد رئيسي لشاشات OLED وأيضاً شركة LG، مع توقعات بإنضمام شركة BOE قريباً كمورد جديد لابل.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تدعم هواتف iPhone 12 القادمة بشاشات LED، كما أشار تقرير من بلومبرغ على أن ابل ستلجأ إلى تأجيل إطلاق الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12 5G بشكل خاص بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره الواضح على سوق الهاتف في الفترة الأخيرة.

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