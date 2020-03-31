سامسونج تتوقف عن إنتاج شاشات LCD بحلول نهاية العام

أعلنت (سامسونج ديسبلاي) Samsung Display أنها ستتوقف عن إنتاج شاشات الكريستال السائل (LCD) في كوريا الجنوبية والصين بحلول نهاية العام الجاري، وقالت الشركة الكورية الجنوبية، وهي وحدة تصنيع الشاشات في سامسونج، إن القرار اتخذ لتوفير المزيد من الموارد لشاشات النقطة الكمومية (QD).

وكجزء من القرار، سيتم تحويل الموظفين الحاليين في قطاع إنتاج شاشات (LCD) إلى قطاع إنتاج شاشات (OLED) وشاشات (QD)، وقالت (Samsung Display) إن الشركة ستستمر في توريد شاشات (LCD) للعملاء بدون مشاكل حتى نهاية العام.

وتقع المصانع التي لا تزال تنتج شاشات (LCD) في أسان بكوريا الجنوبية وسوتشو بالصين، وتُستخدم معظم شاشات (LCD) التي تنتجها هذه المصانع من قبل قطاع أجهزة التلفاز في شركة سامسونج للإلكترونيات لإنتاج تلفزيونات (QLED) التابعة لعلامتها التجارية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع خطوة (Samsung Display) لإنهاء إنتاج شاشات (LCD) بعد إعلانها في شهر أكتوبر عن استثمار بقيمة 11 مليار دولار في المرافق والأبحاث لترقية خط إنتاج شاشات (QD)، وذلك في ظل زيادة العرض وسط الطلب العالمي الضعيف على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

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وبدأت (Samsung Display) منذ إعلانها في شهر أكتوبر عن الاستثمار الجديد في تقليل قدرتها الإنتاجية لشاشات الكريستال السائل، مع التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تحويل خطوط إنتاج شاشات (LCD) إلى خطوط إنتاج لشاشات (QD) الأكثر تطورًا.

وبشكل منفصل، أطلقت شركة (هيكفيجن) Hikvision الصينية، المشهورة بتصنيع معدات المراقبة بالفيديو، مجموعة جديدة من شاشات (LED)، والتي تشكل أول محاولة لها لدخول سوق الشاشات التجاري، ويأتي قرار (Hikvision) لدخول قطاع عمل جديد بعد إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضيفت عملاقة كاميرات المراقبة الصينية إلى القائمة السوداء بسبب مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان تتعلق بتنفيذ حملة قمع واعتقال تعسفي جماعي تمارسها الصين ضد الأويغور والكازاخستانيون وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في منطقة شينجوان.