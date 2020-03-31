شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحسن خدمات Xbox وTeams السحابية لتلبية الإقبال الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا وبقاء الكثير من الناس داخل منازلهم، اتجه العديد من الأشخاص إلى خدمات الإنترنت والألعاب الإلكترونية، حيث كشف تقرير حديث أن خدمات مايكروسوفت المنزلية كالترفيه والألعاب مثل Xbox أو العمل والاجتماعات المرئية عبر Teams شهد نمو كبير في الطلب، مما دفع الشركة لإجراء العديد من التحسينات السحابية لمنع حدوث المشاكل والانقطاعات.

وبحسب موقع the verge الأمريكى، فقد شهدت خدمات مايكروسوفت السحابية زيادة في الطلب بنحو 775% في المناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا والتي بدأت بتطبيق الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، كما شهدت خدمة التحكم بسطح المكتب عن بعد Windows Virtual Desktop زيادة بنحو 300%.

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كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات إكس بوكس مثل Xbox Game Pass وXbox Live وخدمة البث المباشر Mixer فضلاً عن خدمة العمل الجماعي عن بعد وإدارة فرق العمل Teams.

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت أجرت عدد من تعديلات لتخفيف الضغط على سيرفراتها السحابية من أجل توفير تجربة استخدام مميزة للمستخدمين، إذ أشار التقرير إلى أن مايكروسوفت عطلت على سبيل المثال إمكانية رفع صورة مخصصة أو خلفية للنادي أو للاعب في إكس بوكس.

كما بدأت مايكروسوفت منذ الأسبوع الماضي تطبيق نظام أولويات للوصول إلى خدماتها السحابية، حيث تعطي الأولوية لخدمات الطوارئ وخدمتها Teams التي حصلت على 12 مليون مستخدم جديد خلال اسبوع واحد فقط ليصل الإجمالي إلى 44 مليون مستخدم أجروا 900 مليون دقيقة اتصال واجتماع مرئي يومياً خلال هذا الأسبوع.