شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع استخدام الانترنت فى بريطانيا 50% خلال النهار بسبب غلق المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شركة Openreach للاتصالات البريطانية زيادة بنسبة 50 فى المئة تقريبًا فى استخدام بيانات الإنترنت، خلال ساعات العمل فى أسبوع واحد فقط منذ إغلاق المدارس البريطانية بسبب فيروس كورونا، إذ تمتلك الشركة وتشغل تقريبًا جميع خطوط الهاتف والنطاق العريض فى المملكة المتحدة، وسجلت أسبوعًا مزدحمًا للغاية من حركة المرور خلال الساعات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أظهرت مقارنة بين يومى الجمعة 20 و27 مارس زيادة فى "ترافيك" الشبكة بنسبة 46 فى المئة خلال ساعات العمل، إذ كان 20 مارس هو اليوم الأخير من التعلم للأطفال فى إنجلترا وويلز واسكتلندا قبل أن يغلق رئيس الوزراء بوريس جونسون المدارس والكليات لمنع انتشار COVID-19.

وفى وقت سابق من الأسبوع، أعلن بوريس جونسون أنه يجب على البالغين العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك ويجب على العمال الرئيسيين فقط التنقل.

كما تكثف العائلات البريطانية الآن استخدامها للإنترنت المنزلى فى شكل بث الفيديو والألعاب عبر الإنترنت للمساعدة فى تخفيف ضجر البقاء فى المنزل، وقد يكون إطلاق خدمة Disney + فى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء ، 24 مارس ، قد تسبب أيضًا فى زيادة الطلب على البيانات.

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لكن زيادة استخدام موارد التعلم الإلكترونى ومكالمات الفيديو مع المعلمين كبديل للتعليم القائم على الفصول الدراسية قد يكون أيضًا مساهمًا.

وقالت Openreach أن ذروة الطلب خلال ساعات العمل ما بين 2 مساءً و 5 مساءً، حيث يلجأ الناس إلى الترفيه عبر الإنترنت.

وشهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة فى استخدام البيانات خلال الساعات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً لأيام أخرى من أسبوع العمل، وليس أيام الجمعة فقط، ومع ذلك أعربت عن ثقتها من أن شبكة المملكة المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع أى قمم مقبلة، بناءً على نوع الطلب الذى اعتادت بالفعل رؤيته خلال ساعات المساء.