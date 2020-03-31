شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الاتصالات البريطانية تزيد سعة باقات الإنترنت بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى المملكة المتحدة لرفع القيود المفروضة على شبكات الإنترنت لإبقاء الأشخاص على الويب خلال انتشار فيروس كورونا COVID-19، حيث أبرمت شركات اتصالات كبرى مثل BT / EE و Openreach و Virgin Media اتفاقية ستزيل كل حدود البيانات في خدمات النطاق العريض الأرضية الحالية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فسيتعين على مقدمي الخدمات الثابتة والمتنقلة تقديم باقات إنترنت جديدة "سخية" لمساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال، مثل تعزيز باقات الإنترنت بأسعار أقل وإتاحة مكالمات مجانية، كما سيطلب من شركات الاتصالات توفير "طرق اتصال بديلة" إذا حال أي عطل دون إصلاح الخطوط الأرضية، وسيتعين عليهم بالمثل ضمان معاملة العملاء بإنصاف إذا واجهوا صعوبة في دفع فواتيرهم.

وقد قام موفرو خدمات الإنترنت بالفعل بتوفير بعض التسهيلات، ولكن هذه الاتفاقية تهدف لضمان مستوى ثابتًا من الخدمة.

في حين أن هذا التحول المفاجئ يضع ضغطًا إضافيًا على الشبكات، إلا أن بدون هذه الاتفاقية قد يتم فرض رسوم زائدة عن الحد فى هذا الوقت الحرج الذى يمر به العالم.