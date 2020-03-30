كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “1Pick” حامل وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي

متابعة-سنيار: “1Pick” حامل مغناطيسي وشاحن سريع لاسلكي للهواتف الذكية مخصص للسيارات.

باستخدام مغناطيس نيوديميوم، يمكّنك التصميم البسيط من شحن هاتفك الذكي بسرعة وسهولة من داخل سيارتك مما يلغي الحاجة إلى حاملي الهواتف الذكية المحرجين.

“1Pick” شاحن لاسلكي سريع، مع مغناطيس نيوديميوم قوي، وتصميم بسيط، وهو ملحق داخلي للسيارة، وحامل جميل للهواتف الذكية.

وقال مطوروه أنهم يهدفون من خلال مشروع “1Pick” إلى المساعدة في خلق بيئة قيادة آمنة ومريحة.

تم إطلاق “1Pick” عبر Kickstarter هذا الشهر، وتبدأ التعهدات من 19 دولارا أمريكيا فقط، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر مايو 2020.