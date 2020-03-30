إشاعة جديدة تقترح وصول سلسلة هواتف Oppo Reno 5 Series في شهر مايو

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير صيني جديد، سيتم إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 5 Series في شهر مايو المقبل. تأتي هذه الإشاعة من المصدر الصيني Digital Chat Station الذي يحظى بمصداقية عالية في الماضي، وهي أحدث مثال على دورات تقصير المنتجات في عالم الهواتف الذكية. يبدو أيضًا أن شركة Oppo ستتخطى الرقم ” 4 ” حيث أنه يُعتبر حظًا سيئًا في الصين بسبب إرتباطه بالموت.

تم إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الصين قبل ثلاثة أشهر فقط، وبالضبط في شهر ديسمبر، بينما ظهرت الطرازات العالمية لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر. بغض النظر عن تاريخ الإطلاق الذي تم الإشارة إليه الآن، فلا زالت المواصفات الخاصة بسلسلة هواتف Oppo Reno 5 Series غامضة، لذا سننتظر المزيد من التسريبات لتكوين صورة أفضل.