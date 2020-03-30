تكنولوجيا: Acer تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب بمعالجات AMD Ryzen 4000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن خططها لإطلاق أجهزة الحاسب المحمول Ace Aspire 5 هذا العام بمعالجات Ryzen 5 4500U المخصصة للأجهزة المحمولة من AMD، كما كشفت الشركة أيضاً عن موعد إطلاق الإصدار القادم من جهاز Swift 3 بمعالج Ryzen.

تستعد شركة Acer لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب بتصميم نحيف وسعر جيد في الأسواق، حيث تقدم جهاز Swift 3 بمعالج 15W Ryzen 7 4700U ثماني من الأنوية، و8 thread، بسرعة رئيسية 2.0 GHz وأيضاً سرعة 4.1 GHz مع boost.

أيضاً يأتي جهاز Swift 3 بهيكل من الألومنيوم والمغنيسيوم، حيث تؤكد Acer على أن الجهاز يتميز بتصميم أنيق وخفيف، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت أيضاً يتميز هذا الإصدار بدقة عرض 1080 بيكسل، مع بطارية تدعم عمر شحن 11.5 ساعة.

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ومن المقرر أن يتوفر جهاز Swift 3 بمعالج Ryzen خلال شهر أبريل، حيث يقدم من الشركة بسعر 629 دولار، كما تتوفر إصدارات أخرى بتكوينات من الجيل العاشر من معالجات Intel Core i5، لذا ستتنافس كلاً من إنتل وAMD هذا العام في إصدارات Acer.

أيضاً يأتي جهاز Aspire 5 بحجم 15.6 إنش، بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين في SSD حتى سعة 1 تيرابايت، حيث يأتي بسعر أقل من Swift 3 ويضم 15W 4500OU بستة من الأنوية، و6 من threads، بسرعة 2.3 GHz رئيسية، وسرعة 4.0 GHz مع boost.

ومن المقرر أن تقدم Acer جهاز Aspire 5 كإختيار أخر في أجهزة الحاسب التي يمكن أن تدعم المستخدمين في الشركات والإستخدام الشخصي مع معالج AMD وسعر 519 دولار، كما يتوفر الآن جهاز Aspire 5 بالجيل العاشر من من معالجات إنتل Core i7 أو Core i5.

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