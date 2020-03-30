الإستشعار عن بعد : أمطار وسيول تضرب مصر الفترة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ،خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، إن الوقت الحالي هو فترة تقلبات جوية، وستشهد الفترة المقبلة ارتفاعات وانخفاضات متكررة في الطقس بشكل ملحوظ.

وأضافت "إيمان شاكر" أن اليوم الإثنين وغدا سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدلات الطبيعية لباقي الأيام، لتسجل درجة الحرارة 29 درجة مئوية.

وحذرت من تخفيف الملابس في هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى باقي أيام الأسبوع.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار ، تصل لحد السيول خلال الفترة المقبلة على جنوب البلاد وسيناء.