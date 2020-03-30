Realme تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين Realme X2 و Realme X2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وعدت شركة Realme بأن معظم هواتفها الذكية ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة Realme UI، والآن بدأت الشركة الصينية رسميًا بإصدار هذا التحديث للهاتفين Realme X2 و Realme X2 Pro. بدأ ملاك كلا الهاتفين في بعض المناطق بتلقي إشعارات خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن هناك تحديثًا واردًا، وهذا التحديث يجلب معه بالفعل نظام Android 10 وواجهة Realme UI.

تحديث Android 10 للهاتف Realme X يحمل البنية رقم RMX1992AEX_11.C.05، ويبلغ حجمه 3.51 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Realme 5 Pro البنية رقم RMX1931EX_11.C.23، ويبلغ حجمه كذلك 3.51 جيجابايت.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.