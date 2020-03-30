Huawei تستورد شاشات Huawei P40 Series من شركتي BOE و LG

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei يوم الخميس الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series، وهي السلسلة التي تضم كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro. لقد تحدثنا مطولاً عن هواتف Huawei P40 Series الجديدة، وأخبرناكم بكل شيء تقريبًا عن هذه التشكيلة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة حول الشركاء الآخرين الذين عملت معهم شركة Huawei على تشكيلة Huawei P40 Series الجديدة. في البداية، إتضح أن شركة Huawei إستخدمت حصريًا مستشعرات Sony في كاميرات في الهاتفين Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro، وفي الوقت نفسه، يحتوي الهاتف Huawei P40 على مستشعرات Sony أيضًا جنبًا إلى جنب مع مستشعرات Will Semiconductor، وهي شركة صينية إستحوذت في الأونة الأخيرة على شركة OmniVision.

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قائمة الشركاء الذين عملت معهم شركة Sony أيضًا على كاميرات هواتف Huawei P40 Series تشمل أسماء أخرى مثل Sunny Optical و Ophelia و Luxshare Precision و Q Technology. وبالنسبة للمكونات المتعلقة بالصوت، بما في ذلك مكبرات الصوت والميكروفونات، فقد تم إستيرادها من GoerTek و AAC Technologies.

ووفقا للمصدر، تستورد شركة Huawei الشاشات المستخدمة في سلسلة هواتف Huawei P40 Series من الشركة الصينية BOE Technology والشركة الكورية الجنوبية LG Display. في السابق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة BOE Technology أن شركته هي المزود الحصري لشركة Huawei بالشاشات المستخدمة في هواتف Huawei P40 Series، لذا فنحن لسنا متأكدين تمامًا مما يجب تصديقه.