5 طرق لزيادة سرعة الإنترنت أثناء العمل من المنزل

كتب: ضياء السقا

لجأت العديد من الشركات، للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل، عبر شبكة الإنترنت، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونظرا لمعاناة الكثيرون من بطء الإنترنت، بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له الشبكات حاليا، قدم خبراء التقنية بعض الإجراءات التي تساعد إلى حد ما في تحسين السرعة لديك.

ونشرت "العربية نت"، تقريرا يوضح كيفية زيادة سرعة اتصال الإنترنت أثناء العمل من المنزل:

1- إعادة تشغيل جهاز التوجيه:

يتيح لك إعادة تشغيل جهاز التوجيه حل الكثير من المشاكل خاصة للشبكة المنزلية، كل ما عليك فعله هو فصل جهاز التوجيه من جميع الأجهزة المتصلة ثم من مصدر الطاقة الخاص به، والانتظار لمدة دقيقة تقريبًا لإيقاف تشغيل كل شيء تمامًا، ثم إعادة توصيل جهاز التوجيه بمصدر الطاقة.

وتجنب أن تقوم بفصل الجهاز بشكل غير صحيح أو الضغط على أزرار إعادة الضبط في جهاز التوجيه نفسه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفعيل إعادة ضبط المصنع ومسح جميع إعداداتك.

2- ضبط قنوات الواي فاي:

معظم أجهزة التوجيه الحديثة تدعم ميزة (النطاق المزدوج) Dual-Band، مما يعني أنها توفر اتصالات عبر كل من تردد 2.4 غيغا هرتز وتردد 5 غيغا هرتز، وبعضها ثلاثية النطاق، مما يعني أنها توفر نطاقًا إضافيًا بتردد 5 غيغا هرتز لتوزيع الاتصالات بشكل أكبر.

وبالتالي يمكنك تقسيم قنوات اتصالات الجهاز عبر الشبكة وتقليل الضغط على قناة واحدة، ويمكن لذلك أن يساهم في زيادة سرعة اتصال الإنترنت خاصة إذا كان النطاق 2.5 غيغا هرتز مزدحم قليلًا.

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يمكنك القيام بذلك؛ بالانتقال إلى إعدادات جهاز التوجيه، والتأكد من ميزة (النطاق المزدوج)، ثم توصيل كل جهاز على حدة بالقناة المناسبة.

3- إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة:

نظريًا يمكن لجهاز التوجيه المنزلي العادي التعامل مع حوالي 250 جهازًا متصلًا، ولكن من الناحية العملية هذا من شأنه أن يضغط على عرض النطاق الترددي وبالتالي يحدث التباطؤ، فإذا كان هناك الكثير من الأجهزة الجديدة متصلة بشبكة الواي فاي، ولاحظت مشاكل في سرعة الاتصال فيجب عليك البدء في التقليل من الأجهزة المتصلة.

بالنسبة إلى أجهزة التوجيه الأحدث، يمكنك الانتقال إلى تطبيق جهاز التوجيه الخاص بك والبحث عن قائمة الأجهزة المتصلة، وبالنسبة لأجهزة التوجيه الأقدم، أدخل عنوان IP الخاص بك في المتصفح وابحث عن قسم (إدارة الأجهزة) أو أي قسم ذو صلة للتعرف على الأجهزة المتصلة، كما يمكنك تجربة هذه الخيارات:

فصل الأجهزة غير الضرورية: إذا لم تكن بحاجة إلى بعض الأجهزة على شبكتك أو رأيت محاولات لاختراق شبكة الواي فاي، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الأجهزة، والبحث عن خيار لحظر عناوين MAC الخاصة بهم، والتأكد من تغيير كلمة مرور الواي فاي عند الانتهاء.

التحكم في نطاق السرعة: تسمح لك بعض أجهزة التوجيه باختيار اتصالات معينة لإبطاء سرعاتها، وبهذه الطريقة، يمكنك توفير عرض نطاق ترددي أقل للأجهزة التي تتطلب مهام بسيطة، وزيادة عرض النطاق الترددي للأجهزة المستخدمة للألعاب وبث الفيديو.

4- التبديل إلى متصفح أسرع:

إذا كان تباطؤ سرعة اتصال الإنترنت يحدث عند فتح الكثير من علامات التبويب في المتصفح الرئيسي لديك، فجيب عليك التبديل إلى متصفح أكثر سرعة يقوم بتحميل ما هو ضروري فقط، مثل: متصفح Brave أو Opera الذي يتيح لك تخصيص الإعدادات كما تُريد للحصول على أفضل تجربة تصفح.

5- استخدام خدمة VPN قوية:

تتضمن العديد من خدمات VPN ميزات يمكن أن تساعد في تسريع اتصال الإنترنت مثل: مانع إعلانات، وجدار حماية، بالإضافة إلى منع التتبع، والتصفح بدون حدود للسرعة.