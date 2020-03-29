طائف: دعم المناطق الحرة بدبي يضمن استمرارية الأعمال للشركات

أكد مسؤولو شركات أن حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بالمناطق الحرة التي أطلقتها حكومة دبي أمس تعكس مرونة اقتصاد دبي في امتصاص الصدمات العالمية، وتحمل ديناميكية في التعامل مع الأزمات الخارجية، وحرص صانع القرار على تعزيز ديمومة هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 33% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويضم 45 ألف شركة، ويشغل حوالي 390 ألف متخصص وخبير، وأن المبادرة تمثل إحدى أفضل المبادرات من نوعها لكونها تساعد عدداً من الشركات الصناعية.

وفي معرض حديثه لصحيفة البيان الإماراتية، أكد شجاع طائف، الرئيس التنفيذي لشركة آيت بورتال AIT Portal، المالكة والمشغلة لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية ومقرها واحة دبي للسيليكون، أن دعم المناطق الحرة بدبي يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في كل القطاعات.

وأثنى طائف على الجهود المبذولة من حكومة دبي في إبراز دور المناطق الحرة الاستراتيجي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي، من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام.

لافتاً إلى عمق القرارات التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز الثقة وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً، ما يجعل مبادرة حكومة دبي لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة هامة في إنعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة والإقليم في مرحلة ما بعد تخطي الجائحة الصحية الاستثنائية الراهنة والإجراءات الوقائية المطبقة على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).