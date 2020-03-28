شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تبتكر جهاز اختبار لفيروس كورونا يمكنه تشخيص المرض فى 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Bosch الألمانية للأجهزة المنزلية آلة اختبار لفيروس كورونا، التى تقول إنها يمكنها تشخيص المرض فى ثلاث ساعات فقط، فالاختبار آلى بالكامل، ويمكن استخدامه لمساعدة المرافق الطبية على إجراء تشخيص أسرع ويقال إنه يتمتع بنسبة دقة تصل إلى 95٪.

وقال الدكتور فولكمار دينر، رئيس مجلس إدارة Bosch: "نريد أن يلعب اختبار Bosv COVID-19 السريع دورًا فى احتواء جائحة الفيروس التاجى فى أسرع وقت ممكن، لتسرع عملية تحديد وعزل المرضى المصابين".

الاختبار ليس سريعًا فحسب، بل يمكن أيضًا إجراؤه مباشرة فى نقطة الرعاية، مما يلغى الحاجة إلى إرسال العينات إلى المختبر، وهى عملية تستغرق عادةً يومين.



تصميم الجهاز

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وأوضح دكتور دينر: "إن الوقت هو العامل الأساسى فى مكافحة الفيروس التاجى، فالتشخيص السريع والموثوق فى الموقع مباشرةً دون الرجوع والإياب، وهذه هى الميزة الكبيرة لحلولنا، التى نراها كمثال آخر على التكنولوجيا المخترعة مدى الحياة ".

يمكن استخدام آلة Bosch لاختبار COVID-19 بالإضافة إلى تسعة أمراض تنفسية أخرى، بما فى ذلك الأنفلونزا A و B.

وقال مارك ماير، رئيس شركة Bosch Healthcare Solutions: "إن الميزة الخاصة لاختبار Bosch هى أنه يوفر تشخيصًا تفاضليًا، مما يوفر للأطباء الوقت الإضافى اللازم لإجراء المزيد من الاختبارات، كما أنها توفر لهم تشخيصًا موثوقًا به بسرعة حتى يتمكنوا من بدء العلاج المناسب بشكل أسرع".

وتدرس Bosch الآن كيفية تنفيذ الآلة فى المستشفيات حول العالم، لكن لا يزال الجدول الزمنى لهذه العملية غير واضح، وكذلك السعر.