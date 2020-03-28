تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy M11، وسيصل بثلاثة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة سامسونج تبسيط تشكيلة هواتفها الذكية المتوسطة من خلال الإعتماد فقط على السلسلتين Galaxy A Series و Galaxy M Series، ولكن كلا السلسلتين بدأتا بالتوسع في الأونة الأخيرة، ويبدو أنها لن تتوقف عن ذلك في أي وقت قريب.

لقد قلنا ذلك لأننا حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة يُقال بأنها للهاتف Galaxy M11 القادم من شركة سامسونج. وكما تلاحظون، فهذه الصور تؤكد لنا أن الهاتف Galaxy M11 سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Galaxy M11 سيصل بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأرجواني والأزرق.

وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Galaxy M11 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +HD بحجم 6.4 إنش، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

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تسريب اليوم كشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy M11 سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0.