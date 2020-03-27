كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “The Building Brick Waffle Maker” صانع قوالب الوافل لوجبة إفطار بأسلوب أنيق

متابعة-سنيار: أي شخص يرغب في إضافة المزيد من الإثارة إلى بسكويتات الإفطار، قد يكون مهتما بإطلاق جديد عبر Kickstarter هذا الشهر على شكل قوالب الوافل.

تم تصميم صانع الوافل الفريد لإنشاء مجموعة متنوعة من الكتل التي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة لإضافة القليل من الإبداع إلى عرض الإفطار الخاص بك.

وقال مطورو صانع قوالب الوافل: “لقد سمعنا جميعا أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، حسنا، يمكن أن يكون الأمر الآن أكثر متعة أيضا، مع صانع قوالب الوافل، قم ببناء أي شيء يمكنك تخيله … ثم التهمه.”

يعد The Building Brick Waffle Maker أول جهاز صغير في المنزل والمطبخ في العالم يمنح الأطفال الصغار والكبار على حد سواء الإذن للعب مع طعامهم! ”

Advertisements

“The Building Brick Waffle Maker” متاح للدعم على Kickstarter، وتتوافر التعهدات من 50 دولارا أو ما يقرب من 41 جنيها إسترلينيًا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال أغسطس 2020.

وبفضل ما يقرب من 1000 من الداعمين، فإن المشروع قد حصد بالفعل أكثر من خمسة أضعاف هدف التعهد المطلوب واكتمل تمويله في أقل من 30 ساعة.