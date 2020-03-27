كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BeraShield 2” حافظة ونظام حماية للهاتف الذكي

متابعة-سنيار: “BeraShield 2” هو نظام حماية جديد للهواتف الذكية يوفر علبة من معدن التيتانيوم النقي غير قابلة للكسر، والتي تحمي هاتفك الذكي.

وقال مطورو النظام: “BeraShield Battery” هي أول بطارية لاسلكية قابلة لإعادة الشحن في العالم يمكنها شحن هاتفك الذكي حتى تحت الماء بمفهوم حقيقي خالٍ من الأسلاك، بينما BeraShield هو نظام حماية كامل يتكون من حقيبة وبطارية وشاحن لحماية هاتفك الذكي.”

“BeraShield” هو الحل الوحيد الذي يحل كل مشاكل استخدام الهاتف الذكي، حيث إن حقيبة “Berashield” أرق وأخف وزنا من حافظات الهواتف الذكية الأخرى التي تم اعتمادها كحماية من السقوط “.

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تكمل البطارية اللاسلكية المضادة للماء ثنائية الاتجاه المرفقة النظام الذي تم إطلاقه عبر Kickstarter هذا الشهر، وتتوافر التعهدات بسعر يبدأ من 83 دولارا أو ما يقرب من 71 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر مايو 2020.

يقول مصممو BeraShield 2 إن حافظة “Berashield” مصنوعة من التيتانيوم من فئة Aerospace، والذي يوفر تآكلا استثنائيا ومقاومة للصدمات، “أخف المعادن وأقساها في العالم”.