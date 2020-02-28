الإختبارات تكشف أن الهاتف Nubia Red Magic 5G قادر على تشغيل الألعاب بمعدل 144fps

فاطمة أيت طالب - دبي - تتسابق الشركات المصنعة للهواتف الذكية مع بعضها البعض لتزويد هواتفها الذكية بشاشات 120Hz، ولكن العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE على وشك أن تتخطى جميع تلك الشركات. سيحصل هاتفها القادم Nubia Red Magic 5G على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وعلى ما يبدو سيكون المعالج Snapdragon 865 قويًا بما فيه الكفاية للإستفادة من ميزات هذه الشاشة.

حصلت شركة GameBench على نسخة جاهزة تقريبًا للإطلاق من الهاتف Nubia Red Magic 5G والتي تضم المعالج Snapdragon 865 و12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB من الذاكرة الداخلية. هناك أيضًا نظام تبريد لتبديد الحرارة.

أثناء عملية الإختبار، وصل الهاتف Nubia Red Magic 5G إلى 144 إطارًا في الثانية أثناء تشغيل لعبة سباقات السيارات Real Racing 3. وفي الوقت نفسه، عملت لعبة PUBG بمعدل 90 إطار في الثانية ولعبة Arena of Valor بمعدل 60 إطار في الثانية نظرًا لأن كلا اللعبتين لا تدعمان معدلات التحديث العالية حتى الآن. ومع ذلك، فإن النتيجة تثبت أن المعالج Snapdragon 865 لديه القدرة على التعامل مع تلك الألعاب حتى يتمكن من تحقيق معدلات تحديث أعلى بكثير إذا ما حصل على الفرصة.

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سلطت شركة GameBench الضوء على حقيقة أن شركة كوالكوم تبذل قصارى جهدها لتطوير المزامنة بين معالج الرسوميات وشاشة الهاتف الذكي، وقد تم إنجاز ذلك بشكل جيد في المعالج Snapdragon 865 الجديد، على الرغم من إستخدام النسخة غير النهائية من نظام التشغيل.

نظرًا لأن المزيد والمزيد من الألعاب تضيف دعمًا لمعدلات التحديث الأعلى، سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان معالج الرسوميات Adreno 650 الحفاظ على معدل التحديث 144Hz، ولكن يبدو هذا بالتأكيد بمثابة المعيار الجديد للألعاب المحمولة.