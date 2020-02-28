آبل قد تُصدر لوحة مفاتيح Apple Smart Keyboad جديدة مُزودة بلوحة التتبع

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات التي تدفع العديد من الأشخاص للإقتناع بشراء iPad Pro هي لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard التي تُباع بشكل منفصل. إلى حد الآن، فهي تعمل فقط على شكل لوحة مفاتيح، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع The Information، فيبدو أن لدى شركة آبل خطط للكشف عن إصدار جديد من لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard تضم لوحة تتبع مدمجة، وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

إحدى الإنتقادات التي تواجهها لوحيات iPad هي أنه بينما تروج لها شركة آبل كبديل محتمل للحواسيب المحمولة، إلا أنها تفتقر إلى دعم الماوس، على الأقل حتى وقت قريب حيث أضاف نظام iOS أخيرًا الدعم لماوسات الطرف الثالث. لذلك، من خلال إضافة لوحة التتبع إلى لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard، ستنتقل الإنتاجية بلا شك إلى المستوى التالي.

ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذه لن تكون أول لوحة مفاتيح لأجهزة iPad تضم لوحة تتبع. في وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة المتخصصة في صناعة الملحقات Brydge بتحديث لوحة مفاتيحها الخاصة بلوحيات iPad لإضافة لوحة التتبع إليها، على الرغم من أنه إذا كنت تفضل إستخدام الملحقات الرسمية، فقد تكون النسخة القادمة من لوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard تستحق إهتمامك.

لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات عن موعد إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة هذه، ولكن من المفترض أن يتم الإعلان عن لوحة المفاتيح هذه جنبًا إلى جنب مع الطرازات الجديدة من لوحيات iPad Pro، وذلك على الأرجح في أواخر شهر مارس المقبل. وحتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.