Galaxy Z Flip قام بجولة في أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو باريس

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سامسونج جادة عندما قالت أنها تريد من الهاتف Galaxy Z Fold القابل للطي أن يضيف ” لمسة عصرية لحياة المستخدمين “، فقد كان هذا الهاتف حاضرًا في أسبوع الموضة في نيويورك حيث إستضافت سامسونج والعلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء Thom Browne حدثًا حصريًا لعرض النسخة المحدودة الخاصة من الهاتف Galaxy Z Flip والتي تحمل إسم Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. ثم إنتقل الهاتف القابل للطي بعد ذلك لحضور أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس.
في لندن، سار الهاتف على المدرج مع مصممة الأزياء Ashley Williams والتي كشفت النقاب عن تشكيلة AW20، والتي تتميز بحقيبة صغيرة مخصصة للهاتف ومقابض الشعر لملاك هذا الهاتف.
للتذكير، الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Ultra Thin Glass، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.
الهاتف Galaxy Z Flip يضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.1 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.
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