مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر

هاتف Honor 9X Pro هو هاتف جديد من شركة اونور العالمية في السوق المصرية. هاتف يستهدف فئة سعرية متوسطة و يهدف الى تقديم تجربة مواصفات جيدة مقابل السعر. و يكون هذا الهاتف احد مخاطرات اونور في السوق. و ذلك بأنه احد اول هواتفها بدون خدمات Google بسبب الحظر الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي و شركة Huawei. بنظرة اولية فالهاتف يستحق تواجده في فئته الآن. لكن هل الهاتف سيقدم تجربة جيدة و ممتازة؟. هذا المقال للحديث عن الهاتف و مواصفاته و مميزاته و عيوبه مع التعليق على السعر الرسمي الخاص به.

مواصفات Honor 9X Pro

المعالج HiSilicon Kirin 810F الشاشة بحجم 6.59 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Ultrawide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2/2 البطارية بحجم 4000mah لا تدعم الشحن السريع

مميزات Honor 9X Pro

الأداء

من اهم مميزات الهاتف هو الأداء. الأداء القوي الذي يتميز به هاتف اونور الجديد ذلك بفضل معالج جديد و هو HiSilicon Kirin 810F. هذا المعالج الجديد لم تستعمله شركة اونور في مصر من قبل. هذا المعالج ضمن الفئة المتوسطة و يساعدك في هذه الفئة خاصة في الأداء المتوسط و الضعيف. و كذلك الأداء القوى. و لكن الأداء الفوي ربما لن يكون الأفضل في هذا الهاتف. حيث انه معالج متوسط. لكن على كل حال فالتجربة ستكون الخاكم النهائي

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الكاميرات

تجربة الكاميرات في هذا الهاتف ايضاً مميزة. كاميرا امامية منبثقة تعني شاشة كاملة. شاشة كاملة تعني تجربة عرض محتوى ممتازة. و لكن هناك بالخلف ايضاً 3 كاميرات خلفية. بدقة عالية و جودة واضحة. الكاميرات الخلفية تبدأ بكاميرا 48MP ستعدك بصور عالية الدقة و عالية الجودة. و بتفاصيل غنية و عديدة. مع كاميرا Ultrawide لتصوير المناظر الطبيعية و الجديدة.

مميزات اخرى

بطارية كبيرة الحجم ليوم كامل من الإستعمال

لازال الهاتف محتفظاً بمدخل السماعات 3.5mm

لازال الهاتف محتفظاً بمدخل الذاكرة الخارجية

عيوب Honor 9X Pro

بدون خدمات Google

هذه مشكلة عويصة. فهاتف بدون خدمات Google لن يكون جيداً للإستعمال بسهولة. و لن يكون آمنا كما تضمن الهواتف التي تحمل خدمات Google. حتى تثبيت الخدمات بشكل غير رسمي ليست آمنة بشكل كبير. فشركة Google حذرت من هذا الأمر و ان الهواتف لن تكون آمنة بشكل كامل هذا ليس جيداً لهاتف خاصا انه هاتف فئة متوسطة. و بالتأكيد مشتري هذا الهاتف سيرغب بإستعمال خدمات Google عليه

عيوب اخرى

الهاتف لا يدعم الشحن السريع

الهاتف بتقنية Bluetooth 4.2 فقط

الهاتف زجاجي غير محمي بطبقات حماية

Honor 9X Pro في نقاط

نقاط القوة

بطارية يوم كامل من الإستعمال

اداء قوي و جيد

كاميرا مميزة

دقة الشاشة هي FHD+ و هي جيدة جداً

نقاط الضعف

لا خدمات جوجل

لا يوجد شجن سريع

سعر Honor 9X Pro

4500 جنيه هو السعر الرسمي للهاتف كبير الحجم.هذا يضعه في مواجهة مباشرة مع هاتف Redmi Note 8 Pro و Realme 5 Pro. اريد تفضيل هاتف ريلمي في هذه الحالة. بسبب خدمات Google. عدم وجود خدمات Google هي مشكلة كبيرة و حلها ليس شيئاً يمكن الإعتماد عليه بشكل كامل. هاتف اونور الذكي يقدم تجربة جيدة و مجموعة مواصفات للتفكير بها. و لكن خدمات جوجل تعد مشكلة كبيرة تجعلني افكر في هاتف آخر غير هاتف اونور.