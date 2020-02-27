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مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر

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مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر 1

هاتف Honor 9X Pro هو هاتف جديد من شركة اونور العالمية في السوق المصرية. هاتف يستهدف فئة سعرية متوسطة و يهدف الى تقديم تجربة مواصفات جيدة مقابل السعر. و يكون هذا الهاتف احد مخاطرات اونور في السوق. و ذلك بأنه احد اول هواتفها بدون خدمات Google بسبب الحظر الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي و شركة Huawei. بنظرة اولية فالهاتف يستحق تواجده في فئته الآن. لكن هل الهاتف سيقدم تجربة جيدة و ممتازة؟. هذا المقال للحديث عن الهاتف و مواصفاته و مميزاته و عيوبه مع التعليق على السعر الرسمي الخاص به.

مواصفات Honor 9X Pro

المعالج HiSilicon Kirin 810F
الشاشة بحجم 6.59 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2340
ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB
ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB
الكاميرات الخلفية ثلاثية

العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8

العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Ultrawide

العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها حساس عمق Depth Sensor

الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2/2
البطارية بحجم 4000mah لا تدعم الشحن السريع

مميزات Honor 9X Pro

الأداء

مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر 2

من اهم مميزات الهاتف هو الأداء. الأداء القوي الذي يتميز به هاتف اونور الجديد ذلك بفضل معالج جديد و هو HiSilicon Kirin 810F. هذا المعالج الجديد لم تستعمله شركة اونور في مصر من قبل. هذا المعالج ضمن الفئة المتوسطة و يساعدك في هذه الفئة خاصة في الأداء المتوسط و الضعيف. و كذلك الأداء القوى. و لكن الأداء الفوي ربما لن يكون الأفضل في هذا الهاتف. حيث انه معالج متوسط. لكن على كل حال فالتجربة ستكون الخاكم النهائي

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الكاميرات

مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر 3

تجربة الكاميرات في هذا الهاتف ايضاً مميزة. كاميرا امامية منبثقة تعني شاشة كاملة. شاشة كاملة تعني تجربة عرض محتوى ممتازة. و لكن هناك بالخلف ايضاً 3 كاميرات خلفية. بدقة عالية و جودة واضحة. الكاميرات الخلفية تبدأ بكاميرا 48MP ستعدك بصور عالية الدقة و عالية الجودة. و بتفاصيل غنية و عديدة. مع كاميرا Ultrawide لتصوير المناظر الطبيعية و الجديدة.

مميزات اخرى

  • بطارية كبيرة الحجم ليوم كامل من الإستعمال
  • لازال الهاتف محتفظاً بمدخل السماعات 3.5mm
  • لازال الهاتف محتفظاً بمدخل الذاكرة الخارجية

عيوب Honor 9X Pro

بدون خدمات Google

مواصفات و مميزات هاتف اونور 9 اكس برو Honor 9X pro مع السعر 4

هذه مشكلة عويصة. فهاتف بدون خدمات Google لن يكون جيداً للإستعمال بسهولة. و لن يكون آمنا كما تضمن الهواتف التي تحمل خدمات Google. حتى تثبيت الخدمات بشكل غير رسمي ليست آمنة بشكل كبير. فشركة Google حذرت من هذا الأمر و ان الهواتف لن تكون آمنة بشكل كامل هذا ليس جيداً لهاتف خاصا انه هاتف فئة متوسطة. و بالتأكيد مشتري هذا الهاتف سيرغب بإستعمال خدمات Google عليه

عيوب اخرى

  • الهاتف لا يدعم الشحن السريع
  • الهاتف بتقنية Bluetooth 4.2 فقط
  • الهاتف زجاجي غير محمي بطبقات حماية

Honor 9X Pro في نقاط

نقاط القوة

  • بطارية يوم كامل من الإستعمال
  • اداء قوي و جيد
  • كاميرا مميزة
  • دقة الشاشة هي FHD+ و هي جيدة جداً

نقاط الضعف

  • لا خدمات جوجل
  • لا يوجد شجن سريع

سعر Honor 9X Pro

4500 جنيه هو السعر الرسمي للهاتف كبير الحجم.هذا يضعه في مواجهة مباشرة مع هاتف Redmi Note 8 Pro و Realme 5 Pro. اريد تفضيل هاتف ريلمي في هذه الحالة. بسبب خدمات Google. عدم وجود خدمات Google هي مشكلة كبيرة و حلها ليس شيئاً يمكن الإعتماد عليه بشكل كامل. هاتف اونور الذكي يقدم تجربة جيدة و مجموعة مواصفات للتفكير بها. و لكن خدمات جوجل تعد مشكلة كبيرة تجعلني افكر في هاتف آخر غير هاتف اونور.

المصدر الأصلي : عرفني

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