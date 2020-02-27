فيسبوك تستحوذ على شركة لألعاب الواقع الافتراضي

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن الاستحواذ على شركة ناشئة جديدة متخصصة في مجال الواقع الافتراضي، وذلك في مسعى منها لتعزيز حضورها في هذا السوق.

وقالت فيسبوك – التي دخلت في سوق الواقع الافتراضي باستحواذها على شركة (أوكولوس) Oculus عام 2014 مقابل ملياري دولار أمريكي: إنها استحوذت على شركة (سانزارو جيمز) Sanzaru Games التي طورت لعبة Asgard’s Wrath، التي تعد من بين أشهر ألعاب نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس ريفت) Oculus Rift التابعة لفيسبوك.

ولم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، ولكن فيسبوك قالت: إن الشركة الناشئة ستستمر في العمل من مكاتبها في الولايات المتحدة وكندا. وكانت شركة (سانزراو جيمز) قد تأسست قبل 13 عامًا، وقد طورت حتى الآن 4 ألعاب لنظارة (ريفت)، بما في ذلك: Asgard’s Wrath، و Marvel Powers United VR. وكانت شركة أوكولوس قد موّلت جزئيًا تطوير هاتين اللعبتين. هذا، وقد طورت الشركة الناشئة أيضًا ألعابًا للأجهزة المحمولة.

ويُعتقد أن استحواذ فيسبوك على شركة (بيت جيمز) Beat Games في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والآن على (سانزراو جيمز) يُبرز اهتمامها في تطوير ألعاب الواقع الافتراضي لنظارتها. وكانت الشركة قد أنفقت مليارات الدولارات على طموحها في مجال الواقع الافتراضي.