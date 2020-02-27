شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. رصد ثعبان نادر فى ولاية فلوريدا منذ 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر ثعبان قوس قزح النادر في ولاية فلوريدا لأول مرة منذ 50 عاما، حيث شوهد آخر مرة في عام 1969، وقد رصدته امرأتان أثناء المشى في غابة أوكالا الوطنية التي تقع على بعد 47 ميلًا شمال أورلاندو، حيث يبلغ طوله أربعة أقدام، وقالت لجنة حماية الأسماك والحياة الفطرية في فلوريدا (FWC)، إن ثعابين قوس قزح "مائية للغاية"، وتقضي معظم حياتها مخبأة بين النباتات المائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن اللجنة تتوقع أن التغيير الأخير في مستويات المياه في خزان رودمان هى التى أجبرت الثعبان من الاختباء.

وكان كل من تريسي كاوثن وريبيكا بوير يمشيان في غابة أوكالا الوطنية عندما عثرا على ثعبان قوس قزح طوله أربعة أقدام.

ويتميز ثعبان قوس قزح بظهر أسود في أزرق، وبقع صفراء وحمراء وثلاثة خطوط حمراء أسفل جسمه، ويبلغ متوسط ​​البالغين حوالي 40 إلى 54 بوصة، مع أكبر قياس له 66 بوصة.

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وتعيش الثعابين في الغالب في الاختباء تحت الغطاء النباتي العائم بالقرب من الجداول، والبحيرات، والمستنقعات، ومسطحات المد والجزر.



الثعبان النادر

وقالت الوكالة إن هذا النوع من السلوك يجعل منه مشهداً غير مألوف، حتى بالنسبة لعلماء الذين يدرسون البرمائيات والزواحف.

كما أشار متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي إلى أن ثعابين قوس قزح غير ضارة، والتمس مركز التنوع البيولوجي في فلوريدا حماية ثعبان قوس قزح في جنوب فلوريدا بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2010 ، إلى جانب 403 نوعًا آخر من أنواع المياه العذبة الجنوبية الشرقية المعرضة للخطر.

وبينما يمكن العثور على الثعبان على طول الساحل من ولاية لويزيانا إلى ولاية ماريلاند، يتم رصد معظمها في ولاية فلوريدا في جميع أنحاء بانهاندل وشبه الجزيرة الشمالية.